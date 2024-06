Sin estrategia común: derecha se divide ante posible interpelación a ministro Pardow

Desde una interpelación, citación a comisión a una acusación constitucional. Esas son algunas de las acciones que suenan en la derecha respecto a qué hacer con el ministro de Energía, Diego Pardow. Así lo han evidenciado algunos diputados de oposición que han puesto paños fríos a la idea de interpelar al secretario de Estado, esto en el marco del alza de las tarifas de la cuenta de la luz a partir de julio de este año, tras su congelamiento en 2019.

“El ministro va a ser interpelado, sin duda, por la Cámara de Diputados”, anunció el diputado de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, este fin de semana.

Lo cierto es que ni siquiera dentro de su bancada hay una postura transversal al respecto. De hecho, este lunes el diputado Diego Schalper le quitó el piso a esa posibilidad y aseguró que “yo no soy partidario de interpelar al ministro de Energía”. Postura que, según fuentes del sector, también compartirían otros parlamentarios que ven como apresurado adelantar posibles acciones contra Pardow.

Y es que a esa medida, suena también la posibilidad de solamente citarlo a la comisión de Minería y Energía de la Cámara, con el objetivo de que explique algunas normas de la ley en las que, legisladores de la oposición, aseguran fue poco claro cuando se discutió el proyecto. Ahí, algunos apuntan a que el ministro no fue transparente respecto al real alcance que tendría el alza de las cuentas.

Por otra parte, los más duros -entre ellos la diputada Marlene Pérez- también se abren a estudiar una posible acusación constitucional. Eso sí, fuentes del sector aseguran que esta opción está descartada ya que, sostienen, el principal problema del secretario de Energía ha estado en su manejo político y no necesariamente en ilegalidades.

Ahora bien, el tema ha sido conversado solamente de paso entre las bancadas de Chile Vamos, por lo que se espera tomar una decisión la próxima semana, cuando se retome el trabajo legislativo.

Al respecto, la diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, si bien aseguró que el tema no ha sido abordado dentro del comité parlamentario, indicó que “probablemente, ese sea el camino (la interpelación), como lo han dicho algunos diputados, pero es una decisión que tomaremos al regreso de la semana distrital. Ahí con seguridad, analizaremos el tema, evaluaremos, impulsaremos, nos sumaremos o descartaremos una posible interpelacion o acusación al ministro Pardow”.

Y agregó que “esas decisiones son siempre colectivas e incluso como algunas acusaciones, también debe ser socializada con todo Chile Vamos y más allá de esa frontera incluso, para que no terminemos fracasando y afirmando a ministros que son malos para Chile”.

Desde la UDI, en tanto, fuentes de la bancada, aseguran que se reunirán este miércoles a través de Zoom para analizar si es que ejecutan alguna herramienta -como la interpelación o la acusación- contra el secretario de Estado.

El jefe de bancada, Juan Antonio Coloma, aseguró que “hay mucha preocupación no solo por la debilidad política del ministro Pardow, sino porque ocultó información al momento de tramitarse el subsidio a la tarifa eléctrica y las implicancias que iba a tener”.

Foto: Aton Chile.

Es por esa razón, agregó Coloma, que “hace que nosotros desde la bancada estemos analizando los posibles caminos para lograr paliar en parte esta alza. Estamos viendo distintos caminos, no hemos descartado ninguno. Obviamente no es solamente citarlo a la comisión de Minería y Energía, sino pedirle por escrito la entrega de antecedentes y no hemos descartado, por ejemplo, temas como una posible interpelación”.

La subjefa del comité, Natalia Romero, por su parte, confirmó que la interpelación ya ha sido discutida al interior del grupo, “pero debe ser consensuada previamente con el resto de las bancadas de oposición”, admitió.

En el partido, en todo caso, recalcan la importancia de que el gobierno se abra a la opción de incrementar o modificar el subsidio que hoy está dirigido a 1,5 millones de hogares vulnerables, es decir, a alrededor de 3 millones de personas.

El jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, en tanto, aseguró que no descartan utilizar la interpelación. “Es un instrumento de información que permite tener mayores antecedentes (...) Ante las dudas existentes, es viable que a través de este instrumento legislativo, podamos conocer si las acciones del Gobierno fueron oportunas y eficientes”, aseguró.

Mientras tanto, el titular de la bancada del Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert, aseguró que al interior del grupo están estudiando “herramientas legales o constitucionales como una interpelación”.

En el sector, en todo caso, no han logrado tener una postura común y varios temen repetir fracasos similares a los de las acusaciones constitucionales contra ministros.