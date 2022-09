Tras dura derrota del Apruebo: sector presiona por nuevo proceso, respetando el plebiscito de entrada

Los primeros cómputos tras el cierre de las mesas en la Región de Magallanes - tiene un huso diferente al resto del país, por lo que el escrutinio comienza antes- empezaban a alertar al comando del Apruebo. En la zona, cuna del Presidente Gabriel Boric, el Apruebo solo alcanzaba el 40% versus el 60% del Rechazo, números inversamente proporcionales a lo que logró el Mandatario en la pasada segunda vuelta presidencial. Con el paso de los minutos la tendencia se hacía evidente y el Rechazo lograba un triunfo, pero un triunfo muy holgado, el peor de los escenarios para el sector.

Cuando el Servel ya mostraba el 50% de las mesas escrutada, y el contundente triunfo de la opción Rechazo, en el comando del Apruebo comenzaron a entregar las primeras declaraciones y reconocer la dura derrota, apuntando entre otros factores al trabajo de algunos convencionales y a la serie de “fake news” (noticias falsas) que formaron parte del proceso.

Así por ejemplo la diputada Carmen Hertz (PC) señaló que “era una Constitución moderna, del Siglo XXI, que daba respuesta a lo que generó el estallido. Creo que no fuimos capaces de instalarlo, tuvimos una campaña, obviamente, mediática, de la derecha política, económica, brutal, eso nadie lo puede reconocer, no teníamos realmente las vocerías como para poder desmontar las mentiras, los fake news que se dieron. Lo lamento mucho, porque yo creo que esto es un retroceso no para Apruebo Dignidad, para un espacio político sino para la sociedad chilena”.

En esa línea y más autocrítica fue la senadora Socialista Isabel Allende. “Es una derrota muy dolorosa, de verdad, no esperaba de esta magnitud, creo que vamos a tener que revisarla con mucho cuidado y lo que más me duele, que hemos perdido la posibilidad de una nueva Constitución que de verdad nos garantizaba los derechos”, sostuvo, señalando que entre los factores del fracaso estaban que “tenemos una situación económica compleja, con una inflación compleja, con una seguridad pública, muchas noticias falsas (...) hubo errores también en los convencionales, algunos, no todos, la gran mayoría trabajó seriamente, pero hubo algunas cosas imperdonables”.

La legisladora agregó que “tengo una sola esperanza, espero que se cumpla y vamos a tener un nuevo proceso convencional, con distintas reglas , pero no tengo ninguna duda que la paridad no va a retroceder, la representación de los pueblos originarios, la descentralización, son elementos que quedaron para quedarse”

Para la diputada Emilia Schneider (Comunes) sobre los resultados del plebiscito: “la derrota del Apruebo es una derrota para todos los sectores que defendimos esta opción y que luchamos por los cambios en Chile. Debemos tomárnoslo como un momento de reflexión y de mucha humildad. Pero aquí nadie puede mirar para el lado; las demandas y las necesidades de la ciudadanía siguen ahí, el Rechazo no les ha dado respuesta. Necesitamos cumplir el compromiso que la derecha y que los sectores del Apruebo han anunciado en estas semanas. Esperamos que todas y todos colaboremos por un nuevo proceso constituyente democrático, paritario, donde nos podamos dar una nueva constitución que deje atrás el lamentable legado de la dictadura”.

Los compromisos del sector

Recién pasadas las 20 horas en el frontis de Londres 43 los voceros del comando del Apruebo entregaron sus conclusiones del proceso. El primero en hablar fue el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic y la diputada comunista Karol Cariola.

“Hemos escuchado la voluntad mayoritaria de Chile, y lo hacemos con humildad. La mayoría de la ciudadanía se ha manifestado y, a pesar del vivo anhelo por tener una nueva Constitución, ha rechazado la propuesta de la Convención Constitucional”, expresó Mirosevic.

“Aceptamos con humildad este resultado y su contenido. Como país merecemos tener una nueva Constitución que contenga el sentir mayoritario del pueblo de Chile”, complementó y agregó que “escuchamos con humildad lo que el pueblo de Chile ha manifestado”.

La diputada Karol Cariola (PC), expresó que “como fuerzas sociales y políticas que nos articulamos por el Apruebo, nos comprometemos a generar las condiciones necesarias para encauzar efectivamente la voluntad popular y a construir el camino que nos lleve a dotarnos de una nueva Constitución”.

“Esta voluntad fuerte y clara que nos trajo hasta este día no se pierde con este resultado. La Constitución del 80 no nos une ni nos representa, la decisión de dotarnos de una nueva Constitución sigue vigente y ha sido reconocida por los representantes, incluso, del Rechazo. Durante toda su campaña le prometieron al país que la Constitución del abuso y la dictadura quedará en el pasado”, agregó la parlamentaria.

Fue el senador Juan Ignacio Latorre (RD) el encargado de dar cuenta de los acuerdos que tomaron los partidos del sector, una declaración firmada por el Partido Socialista (PS), Partido Radical (PR), Partido Liberal (PL), Partido Por la Democracia (PPD), el Partido Comunista (PC), RD, el Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Convergencia Social (CS), Acción Humanista y Movimiento Unir.

“Es el momento de escuchar y recoger el mensaje del pueblo de Chile, acordamos en ese sentido que: Uno, que el proceso constituicional no ha terminado y el plebiscito de octubre de 2020 debe continuar de manera firme y decidida en el marco del proceso constitucional que ha mandatado el pueblo de Chile. Dos, comprometemos nuestra firme decisión y convicción en continuar ese camino bajo el liderazgo del Presidente Gabriel Boric que debe encabezar este mandato institucional para que Chile tenga una nueva Constitución nacida en democracia cuyo pilar debe ser un Estado Social y Democrático de derechos, tal como se ha reconocido transversalmente incluso por los partidarios del Rechazo. Tres, respaldamos al gobierno y al Presidente Boric para que continúe con los procesos de transformaciones sociales que espera la ciudadanía (...) Cuatro, los apsos que siguen requietren un esfuerzo sustantivo de di¿álogo democrático con todas las fuerzas políticas y sosicles que estén disponibles para avanzar en dar una nueva Constitución para Chile”, señaló.

La trastienda

A eso de las 18.30 horas, las colectividades oficialistas se congregaron en la sede del PS. En la cita, los timoneles vieron los primeros resultados, hasta que un mensaje los alertó: era Presidencia convocando a reunión para este lunes a las 16 horas. En el gobierno señalan que se envió tanto al comando del Apruebo como al oficialismo.

Para muchos, esa señal de La Moneda implicó de forma tácita que el Apruebo había perdido y que en Palacio manejaban más datos que los encargados del comando de esa labor (Felipe Pimentel de movimientos sociales y Matías Delgado de Convergencia Social). Otros, decían que era una convocatoria natural de La Moneda, para ambos escenarios: si ganaba el Apruebo, para acordar aspectos de implementacion y si ganaba el Rechazo, para acordar un nuevo proceso.

Avanzada la tarde, y de forma temprana, algunos personeros que cruzaban desde el PS hacia el comando de Londres 43 reconocían que no era un buen escenario. Aunque en los partidos son herméticos respecto de quien reconoció primero la derrota durante la reunión, las primeras señales vinieron desde fuera de esa cita, por Twitter, con las declaraciones de Fidel Espinoza (PS) y Jaime Quintana (PPD).

En ese momento, y con la mayoría de los medios de comunicación ya adjudicando el triunfo al Rechazo, comunicaciones del PS y el PR comenzaron a levantar un punto de prensa que, en un inicio, sería en el PS, solamente de los jefes de las colectividades, lo que generó un roce con el equipo de comunicaciones del comando, quienes pedían no hacer nada sin coordinarse.

Finalmente, la puesta en escena fue que hablaran los coordinadoresy posteriormente los partidos políticos leyeron una declaración que acordaron en la reunión.

Sin embargo, el momento de mayor tensión fue cuando quienes estaban en la carpa, caminaron hasta la tarima dispuesta fuera de Londres 43. En los primeros momentos de la derrota, Carmen Hertz, por ejemplo, apuntó sus críticas a las vocerías de la campaña.