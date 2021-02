Un violinista, bailes, inyecciones en el auto y puntos para hidratarse: Las escenas que dejó el “día D” de la inmunización

Era el día que muchos esperaban, por eso llegaron de a miles a vacunarse. Para Chile, febrero será un mes especial: tras 430 días del primer caso de coronavirus, detectado en Wuhan, la vacuna aparece como una esperanza para acabar con la pandemia. Y fueron las personas de la tercera edad, quienes más riesgos corren en caso de contagiarse, los que comenzaron.

Guiados por el Ministerio de Salud (Minsal), cada comuna ideó su propio plan de vacunación. Se suponía que este miércoles los mayores de 90 años serían los inoculados, pero en muchos recintos eso no fue exactamente así. En el Estadio de La Florida, hasta ahora el de mayor capacidad en la Región Metropolitana, llegaron adultos mayores desde los 80 años, para aprovechar mejor los 72 box de vacunación.

“Esperamos vacunar a sobre mil hoy”, decía por la mañana el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter. Aunque sabe que esto es solo una muestra de lo que viene: “Ya desde mañana y sobre todo las próximas semanas, se espera mucha más gente”. Además, La Florida contó con una flota de buses municipales que acercaron a cientos hasta el recinto deportivo.

Más al norte, en Ñuñoa, el primer día de vacunación comenzó a las 9.00. Al interior del Colegio República de Siria, cientos de adultos mayores esperaban para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El ingreso era expedito y al entrar al recinto, los adultos mayores y sus acompañantes fueron guiados por funcionarios municipales y de salud.

Con la vacuna de Sinovac, tras la inoculación cada persona debe pasar 15 minutos en observación, para evitar cualquier tipo de reacción. En este establecimiento, los vacunados esperaron sentados a la sombra, pero con música en vivo, interpretada por un violinista. La señora Rosa Aldunate (90), adulta mayor que participó, agradeció el grato ambiente: “Me encantó. Si no hubiera sido porque a mi marido no le gusta bailar, me habría puesto a bailar un tango fabuloso”.

03/02/2021 INICIA EL PROCESO DE VACUNACION CONTRA EL COVID 19 A MAYORES DE 90 AÑOS EN EL ESTADIO BICENTENARIO DE LA FLORIDA FOTO: DANIEL ARAYA MARTIN

Pese al orden y las buenas críticas, el alcalde Andrés Zarhi sabe que durante los próximos días es probable que se generen aglomeraciones. Para evitarlas, ya está contemplando incorporar al Estadio Nacional como centro de vacunación.

También hubo música en vivo, café y galletas en Las Condes. En el Colegio Leonardo Da Vinci, uno de los dos recintos habilitados en la comuna, los vacunados llegaron de a cientos, colmando desde temprano los espacios del recinto. Solo tenían habilitado cinco box, lo que provocó aglomeraciones durante la mañana. Pese a todo, los vacunados salían felices tras la inyección. “Era lo que estaba esperando durante mucho tiempo. Y por supuesto que estoy a favor de vacunarme, no duele nada”, señaló María Teresa Prieto (91).

En Lo Barnechea, en cambio, en el punto de vacunación habilitado en la Avenida Paseo Pie Andino, la jornada comenzó con una novedad: los asistentes eran inoculados desde sus vehículos. La idea del sistema, denominado “autovac”, es mantener el menor contacto posible con otras personas. A través de tres módulos de atención, los vecinos mayores de 90 años (acompañados de familiares) y quienes trabajan en el rubro de la salud, pudieron recibir la vacuna sin bajarse del auto. Este punto, al igual que los otros de la comuna, funciona de lunes a viernes de las 9 a 18 horas y los sábados de las 9 a 13 horas, durante todo el primer semestre.

03 de Febrero de 2021/SANTIAGO Un adulto mayor espera dentro del Espacio Esperanza, recinto de vacunaci—n dentro del Estadio Bicentenario de La Florida. FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

Eso sí, el estreno no estuvo exento de inconvenientes. Debido a la espera posterior, se generó una demora de dos horas entre los vehículos que asistieron. “Vamos a aumentar a cinco módulos de atención para mañana, con el fin de tener más agilidad en este punto”, aseguró el jefe comunal, Cristóbal Lira. Según sus estimaciones, en Lo Barnechea se habrían realizado 350 vacunaciones entre los cincos puntos dispuestos en toda la comuna.

En La Pintana, el Estadio Municipal se transformó en el gran centro de atención. Sobre su segunda cancha dispusieron 30 box para vacunar, lo que facilitó el flujo de atención. Félix Veloso (81) llegó sin compañía a vacunarse. Desde que llegó ha pasado una hora y media, lo que él considera “rápido”. Para todos los asistentes hubo puntos de hidratación y lonas para la sombra, lo que ayudó a soportar el abrasante calor que a medio día se posaba en la comuna.

La Pintana continuará vacunando incluso el fin de semana, y para la próxima semana habilitará dos nuevos puntos de vacunación: uno en el Colegio Almendral y Club de Campo Municipal.

Viña del Mar, Biobío y Temuco

María González (93) se transformó en la primera persona en iniciar el proceso de vacunación en Viña del Mar, la segunda comuna del país con mayor población de adultos mayores. “Hay que seguir adelante, y que los jóvenes dejen de salir a fiestas y cuiden a los viejitos”, manifestó la bisabuela mientras mostraba su certificación de primera dosis, que llegó acompañada por familiares.

A la Región de Valparaíso llegaron 194.400 vacunas, para un total de 38 comunas, con más de 150 centros de vacunación distribuidos entre Cesfam y lugares especiales habilitados para el proceso. Desde el gobierno, fue la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien monitoreó la jornada en la costa.

Pero el proceso no comenzó hoy en todas las comunas. A las Islas Juan Fernández y Rapa Nui el jueves llegan las dosis, por lo que el viernes será la primera jornada de inoculación masiva para toda la población sobre los 65 años. “Hoy es un día feliz para el país y la región, porque este será el inicio que marcará un año histórico, un año de esperanza y mejores noticias”, se reconfortó el intendente de la región, Jorge Martínez.

Pasado el mediodía, en la Región del Biobío ya se registraban más de 12 mil personas vacunadas. En un proceso “sin inconvenientes”, según aseguró la autoridad. En Concepción, los adultos mayores comenzaron a llegar desde muy temprano a los 20 puntos habilitados para la vacunación. Uno de ellos fue el Estadio Ester Roa Rebolledo donde el tiempo estimado de espera no fue más de 30 minutos. Ese recinto alcanzó a vacunar 323 personas, mientras que el local que más vacunó fue el Colegio Madres Domínicas coordinado por el Cesfam OHiggins con 371 personas. En total, se inocularon 1.785 personas en la capital del Biobío.

El seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, se refirió a las posibles confusiones de día por la edad. “De las 163 mil vacunas hemos entregado, alrededor de 73 mil para la primera semana, que son principalmente para personal de salud y personas mayores de 85. Pero hoy llegaron personas que son de otro grupo etario y no es la idea de que lleguen antes, pero si llegan obviamente se van a vacunar”, comentó.

En Temuco, en tanto, para la primera etapa de inoculación se han dispuesto 97.200 dosis, que serán aplicadas de manera programada según la realidad territorial de cada comuna a grupos previamente definidos en el calendario de vacunación Covid-19. “Hoy están considerados los adultos mayores de 85 años y, en general, toda esta semana. También los adultos mayores institucionalizados, como también las personas que están en los Senamas, esto es muy importante que exista un orden que todo sea más o menos sincrónico”, comentó la seremi de Salud regional, Gloria Rodríguez.

Por ahora, la vacunación masiva superó su primera prueba.