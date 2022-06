Undurraga (Evópoli) por votación del estado de excepción: “Que sea acotado va a ser un conflicto para nosotros”

El miércoles de esta semana se votará en la Cámara de Diputadas y Diputados el estado de excepción que rige sobre La Araucanía y el Biobío, y que La Moneda busca prorrogar. Hasta ahora, el gobierno ha impulsado una versión “acotada” y no completa, como quieren desde Chile Vamos, postura que reitera el jefe de bancada de Evópoli, el diputado Francisco Undurraga.

La oposición, entonces, enfrenta un dilema: rechazar el estado de excepción y pagar los costos políticos con la ciudadanía, o aprobarlo a regañadientes.

¿La derecha debiera aprobar o rechazar este estado de excepción?

La prueba está al otro lado de la mesa, no de este lado. El cuestionamiento será en relación al comportamiento de los aliados del Presidente Gabriel Boric. En la derecha empezamos a ver si es que la preocupación del Presidente, a través del envío de la reiteración del estado de excepción, es real o no. Lo importante no es solamente que lo acompañe la derecha, sino que, por sobre todo, lo acompañe la coalición que está gobernando. Eso no se vio en la primera votación en la Cámara.

¿Entonces la derecha volverá a aprobar aunque sea acotado?

Nosotros postulamos que esto debería ser lo más amplio posible. Esto es un problema de seguridad. En la Macrozona Sur se está viviendo terrorismo, ahí el narcoterrorismo existe. Se le está coartando la libertad de trabajo, la libertad de desplazamiento a todos los habitantes. Debería ser amplio y nos gustaría acompañarlo con un estado de excepción sin los traumas ideológicos que hoy arrastra la coalición que gobierna.

Pero probablemente sea acotado, no como ustedes quieren. ¿Está la derecha entre la espada y la pared?

El tema de acotado no solamente es un beneplácito al Partido Comunista para que lo suscribiera, sino que es un daño a la ciudadanía de la Macrozona Sur. Las reglas del uso de la fuerza son las mismas que se usaban durante el gobierno del Presidente Piñera y no veo por qué tenemos que limitar las acciones a las Fuerzas Armadas en este ámbito. Creo que para nosotros va a ser un conflicto, indudablemente, porque primero está la ciudadanía. Desde ese punto de vista, creemos que es importante que siga siendo protegida, pero evidentemente el hecho de que hoy se insista en un estado de excepción acotado es un problema para nosotros al momento de la votación.

Algunos senadores de Chile Vamos han planteado rechazar la prórroga si el estado es acotado. ¿Puede pagar costos políticos la derecha si lo hace?

Los costos los va a pagar la ciudadanía.

Pero Chile Vamos va a dar la cara votando.

Nos vamos a reunir con los jefes de bancada el martes en el Congreso y ahí tomaremos la decisión final porque esto entra por la Cámara de Diputados y no por el Senado.

¿Qué piso tiene la oposición para hacer exigencias? Finalmente, lo más probable es que terminen por aprobarlo, aunque sea acotado.

El piso que tenemos son los 52 votos de Chile Vamos. Somos la coalición mayoritaria dentro del Congreso. En segundo lugar, sería bueno que el gobierno conversara con Chile Vamos estos temas y que buscara adhesión donde es más factible encontrarla. Este gobierno se niega a conversar con Chile Vamos en esta materia. La ausencia en el diálogo del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, ha sido total. Siempre están buscando y complaciendo al Partido Comunista. Esto, en circunstancias que lo primero que hay que poner en el centro es a la ciudadanía, y lo segundo, es que nosotros siempre en materias de seguridad vamos a estar llanos a colaborar.

Pero probablemente terminen votando a favor, aunque no les guste la renovación. Así lo hicieron anteriormente.

Nosotros tenemos el legítimo derecho de exigir lo que pensamos y la democracia se gana o se pierde. Aquí no se trata de traicionar o no traicionar. De lo que se trata es de colaborar como oposición con lo que creemos que es una mejor solución.

Chile Vamos interpelará a la ministra de Salud y al de Educación. ¿Se están endureciendo en su rol como oposición?

No, estamos ejerciendo el rol que la ciudadanía nos puso de ser oposición. Hemos sido oposición no solamente verbalmente, sino que en nuestras votaciones cuando consideramos que los proyectos son malos. Hemos generado comisiones investigadoras, hemos fiscalizado al gobierno, hemos ido a la Contraloría.

Ahora la UDI dio libertad de acción en la acusación constitucional contra la ministra del Interior. ¿Chile Vamos la va a apoyar?

La inmensa mayoría de Chile Vamos va a votar en contra de la acusación constitucional. Sufrimos muchas acusaciones durante el gobierno anterior, sabemos los efectos que tienen y yo, honestamente, sigo pensando que es una torpeza del Partido Republicano de, en este instante, haberla presentado.