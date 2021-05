Vlado Mirosevic: “La tesis política del FA y el PC es dividir a la oposición para acumular fuerza propia”

¿Qué consecuencias tiene para Unidad Constituyente haberse quedado sin primarias legales? ¿En qué pie quedan?

Este es el peor escenario para la oposición. Después de haber ido divididos en alcaldes, gobernadores y en constituyentes es realmente un pésimo escenario ir divididos en la presidencial. Pareciera que el FA y el PC estuvieran contentos con esta división que sólo beneficia a la derecha... Le allanan el camino a la derecha claramente.

¿Cree que la candidatura de Boric y Jadue va a terminar siendo menos competitiva?

Yo creo que hubiese sido muy distinto que saliera un candidato o candidata única de toda la oposición. A eso le tuvo miedo el PC y parte del Frente Amplio, porque Paula reunió rápidamente el apoyo de todos los partidos de centroizquierda. Le tuvieron miedo a una primaria así. No me explico otra manera, porque en la mañana estaban a favor de una primaria de unidad. Pero cuando nosotros entendemos que hay que llevar una candidatura única, Pablo Vidal se baja, Heraldo Muñoz se baja, Carlos Maldonado estoy seguro que se iba a bajar. Ahí dijeron, `bueno, se pone más complicado ganarle a Paula´. Ese es el cálculo que hicieron, lamentablemente.

¿Por qué Nuevo Trato genera tantos anticuerpos ahora en el FA? ¿O esa era una excusa para cuestionar el acuerdo?

Absolutamente. ¿Cómo se puede explicar que nuestra presencia haya sido un problema? Nosotros somos fundadores del Frente Amplio. Fuimos de ahí hasta diciembre del año pasado. ¿Cómo no tenían problemas con nosotros en ese momento y lo tienen ahora? No hay ninguna explicación. Yo creo que querían utilizar a la Democracia Cristiana como excusa para que se bajara el acuerdo. Si la DC participaba o apoyaba una candidatura era la excusa perfecta para poder decir, `no queremos nada con la DC´. Pero como la DC se restó sola, no tenían otra excusa. Mi conclusión es que una parte del Frente Amplio no quería primarias unitarias. Esa es la razón por la cual nos salimos del Frente Amplio y nos da tristemente la razón lo que pasó ayer.

¿Cree que la idea del veto nace de Convergencia o es un diseño más vinculado a la candidatura de Daniel Jadue (PC)?

Yo no tuve conversaciones ayer con Daniel Jadue, pero algunos que las tuvieron, mencionan que Jadue y el PC también estaban apoyando la posición del veto. Mi conclusión es que una parte importante del Frente Amplio y el PC nunca quisieron primarias de unidad genuinamente. Y a una hora de inscribir el pacto buscaron cualquier excusa que estuviera más a la mano para poder echarlo para abajo.

A la luz de los resultados electorales, que muestran un giro a la izquierda, ¿cree que fue un error que usted, Natalia Castillo y Pablo Vidal se plegaran a UC?

Habría que entender las razones de fondo de por qué nos salimos del Frente Amplio. Nosotros no nos salimos por una razón electoral, nosotros jamás pensamos que al Frente Amplio le iba a ir mal en esta elección. El PC y el Frente Amplio están en una tesis política distinta a la nuestra, así de simple. Sobre qué es lo que hay que hacer en este momento histórico para conducir las transformaciones. No es un problema electoral. Dicho sea de paso, al Partido Liberal le fue muy bien en la Lista del Apruebo, por lo tanto, tampoco es que nos haya ido mal electoralmente, pero no se trata de eso. Nosotros nos aliamos con los partidos de centroizquierda porque, primero, somos de centroizquierda, y segundo, porque creemos en la tesis política de unidad para este momento histórico. No creemos en la tesis de la radicalización y esa es la diferencia, y no es un problema electoral puramente.

¿Queda posibilidad de una primaria de la UC con la DC? ¿O a Paula Narváez solo le queda la posibilidad de ir a primera vuelta?

No me atrevería a zanjar hoy un mecanismo en específico, pero creo que hay que producir la máxima unidad posible dentro de la centroizquierda y de los independientes de centroizquierda que hoy no tienen partido.

Pablo Vidal ha dicho que advirtió que el PC y el FA podrían botar el acuerdo en último minuto, ¿pecaron de inocentes en la Unidad Constituyente?

Puede ser. Cuando nosotros salimos del Frente Amplio teníamos claridad de que ellos no iban a conceder la unidad en la lista constituyente y que probablemente en la presidencial tampoco. Si la unidad de la oposición hubiese sido la tesis política del Frente Amplio nos habríamos mantenido ahí. Pero la tesis política del Frente Amplio y el PC es dividir a la oposición, por lo tanto, lo que pasó con la lista de constituyentes y lo que pasó ayer siempre estuvo en el diagnóstico nuestro. Siempre dije que la tesis fundamental del Frente Amplio y el PC es dividir a la oposición para acumular fuerza propia. No están pensando en ganarle a la derecha ni que el país conduzca este proceso posestallido social. Por eso la estrategia de ellos es tan nociva, porque puede allanar el camino para que gane la derecha. Por eso es tan irresponsable la posición del PC y del Frente Amplio.

¿Hoy día tiene alguna viabilidad la candidatura de Paula Narváez?

Claro que sí. Porque quedan varios meses para la elección y si uno reúne a todos los partidos de centroizquierda, más los independientes de centroizquierda… Va a venir un voto que va a preguntarse `¿cuál es la alternativa para que no gane la derecha?´. No es Jadue, es la centroizquierda. Entonces este espacio sigue teniendo las mayores posibilidades de reemplazar al actual gobierno.

El FA y el PC los vetan a ustedes y al PPD, pero también hubo un veto de Unidad Constituyente a la Democracia Cristiana y en particular a Ximena Rincón, ¿fue un error?

No creo que haya sido un error, porque la Democracia Cristiana tiene que sacar ciertas conclusiones también después del domingo. No fue un veto, fue simplemente decir que no es momento para ese tipo de liderazgos, pero no fue un veto tal cual, no lo pondría en esos términos.

La senadora Rincón habla de veto y de bullying…

No sé si fue tan así, pero puede ser, la verdad no lo sé. La DC tiene que entender este momento histórico.