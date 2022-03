Vocero de Temucuicui por frustrada actividad de Siches: “Todo fue improvisado, pero Marcelo Catrillanca tenía la venia para que lo pudieran visitar”

La frustrada visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la comunidad tradicional de Temucuicui, en Ercilla, sigue dejando incógnitas por responder.

Una de ellas es cómo y cuándo se planificó el viaje, el que se vio interrumpido cuando, a 3 kilómetros de la comunidad, la comitiva en la que iba Siches se encontrara con el camino cortado por árboles y un auto quemándose mientras se escuchaban disparos al aire.

La ministra -que visitaba por primera vez La Araucanía en su calidad de jefa de gabinete del Presidente Gabriel Boric- se dirigía al domicilio de Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, quien fue muerto por un oficial de carabineros en noviembre de 2018. El grave incidente provocó una seguidilla de explicaciones por parte de La Moneda, además de declaraciones de otros actores respecto a la conveniencia y las medidas de seguridad que se adoptaron para ingresar a una de las comunidades más radicalizadas de la provincia de Malleco.

En voz del vocero de la comunidad tradicional de Temucuicui, Mijael Carbone Queipul, la visita fue “improvisada”, pero Catrillanca “tenía la venia para que lo pudieran visitar“.

“Esto ha sido un show mediático tanto del mundo mapuche como también desde el gobierno”, dijo Carbone, quien había adelantado a este diario que había una “invitación abierta” por parte de Siches a los dirigentes de su comunidad para el día martes.

“Nosotros somos una comunidad independiente, originaria aquí del territorio de Temucuicui y la presencia ayer en la visita a Marcelo Catrillanca, nosotros la respaldamos, primero que nada. La familia Catrillanca tiene el derecho de continuar en búsqueda de la verdad, la justicia para nuestro hermano Camilo Catrillanca abatido y Marcelo Catrillanca cuenta con el respaldo absoluto de la comunidad tradicional de Temucuicui para continuar con ese proceso”, dijo Carbone.

El werkén aseguró que “acá no se estaba haciendo absolutamente nada a escondidas, acá había algo protocolar. Nosotros no nos adjudicamos, primero que nada, la representatividad de todo un pueblo porque somos amplios, somos diversos y como tal no lo podemos hacer”.

“Con todo esto se deja ver que todo fue improvisado, pero Marcelo Catrillanca tenía la venia para poder ingresar y que lo pudieran visitar como familia”, aclaró Carbone.

El dirigente mapuche, en relación a las consecuencias que le ha significado a la comunidad el incidente manifestó que “es lamentable que mucha gente se aproveche y haga especulaciones innecesarias con doble sentido. Por un sentido, provocar el distanciamiento interno de dos comunidades (las dos Temucuicui) y creo que eso no debería ocurrir. Veo que hay mucha dirigencia mal intencionada, por lo cual nosotros queremos aclararlo: esta era una situación netamente para visitar a la familia Catrillanca, que ha perdido a un integrante de su núcleo, y nosotros lo respaldamos porque era un integrante de nuestro núcleo”.

“Creo que no se justifica la acción”

Carbone también se refirió a la forma y seguridad al entrar a las comunidades mapuches que residen en el sector, que suman unas 1500 familias. Específicamente respecto del grave incidente que involucró a la comitiva de Siches, afirmó que “creo que no se justifica”.

“Creo que es una acción que no se debió realizar, ahí tienen que salir las autoridades tradicionales, los grandes líderes diciendo cuáles son los conductos, pero si hablamos de protocolos para oponerse al ingreso de gente como la del gobierno, que venía el día de ayer, creo que no se justifica la acción. Por el hecho que la Comunidad Tradicional de Temucuicui le daba el acceso libre a Marcelo Catrillanca con la comitiva para que pudieran llegar a la comunidad y visitar el lugar donde fue asesinado Camilo Catrillanca”, aseveró.

El vocero mapuche señaló que, al respecto, entablaron una serie de conversaciones con sus vecinos de la comunidad autónoma de Temucuicui con el objeto de que se respeten los “protocolos” para el ingreso de personas al sector.

“Si hablamos de protocolos, primero el protocolo se respeta internamente, no podemos mostrar un protocolo hacia el exterior, cuando nosotros no lo practicamos. Esta es una situación que nos deja pensando y aún estamos en conversaciones”, dijo. Cabone adelantó que “se han enviado invitaciones a las otras comunidades (Temucuicui Autónoma, lideradas por la familia Huenchullán) para poder tener una conversación seria y responsable. Y creo que es la única forma de poder avanzar como pueblo, como nación, porque si estamos llamando a la división no vamos a hacer absolutamente nada nosotros como mapuche”.

Y añadió que “una vez resuelto el tema protocolar de ingreso de autoridades de gobierno a la comunidad de Temucuicui por parte de las familias y dirigentes de otras comunidades que conforman la Alianza Territorial Mapuche que también han sido convocados, se debe establecer el itinerario y una agenda a tratar”.

En este sentido Carbone -ante las palabras de Víctor Queipul, dirigente de la comunidad autónoma de Temucuicui- enfatizó que “a nosotros siempre nos reúnen las mismas demandas, obviamente uno se sienta hablando de territorio, eso esta más que claro”.

Respecto de los denominados “presos políticos mapuche”, cuya libertad se pidió en el lienzo que se encontró tras el incidente, de manera mesurada expresó: “Nosotros como comunidad tradicional de Temucuicui también tenemos presos políticos y llegará la instancia, llegará el minuto y estamos preocupados pero obviamente tenemos nuestro formato, tampoco vamos a ventilar todo lo que nos proponemos con nuestros prisioneros políticos mapuche. De hecho estamos a la espera de continuar con la defensas de algunos de los nuestros”.