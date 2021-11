El Café Diario: Parisi, el misterio del candidato ausente

No se inscribió presencialmente como candidato a La Moneda. Ha hecho campaña sin pisar Chile. Prácticamente no participó de los debates y, finalmente, no vendrá a votar el domingo. Franco Parisi, el economista que en 2013 obtuvo el 10% de las preferencias, en su segunda irrupción presidencial ha sido un candidato fantasma. Y su campaña está bajo sospecha, porque nadie se atreve a descartar que su campaña tenga no solo fines políticos.

Su ausencia total durante la campaña se ha interpretado como consecuencia de sus asuntos pendientes con la justicia: una orden de arraigo por una millonaria deuda de pensión alimenticia y su declaración pendiente por la investigación penal en su contra, en el caso de la inmobiliaria Cerro Colorado.

Sus explicaciones para no estar en el país han pasado desde sus compromisos laborales en Estados Unidos y, al final, un contagio de Covid que le impide viajar.

Se trata de una candidatura que trasciende por mucho lo meramente testimonial. Algunas de las últimas encuestas que se conocieron incluso llegaron a ubicarlo en el tercer lugar de las preferencias. Además, la colectividad que lidera, el Partido de la Gente, 380 candidatos a diputados, senadores y consejeros regionales (cores).

Que un candidato haya hecho toda una campaña presidencial desde el extranjero y con ese éxito -de confirmarse lo pronosticado por los sondeos- será sin duda tema de análisis después de este domingo. Pero hay otras preguntas más urgentes, que tienen que ver con la posibilidad de que estemos frente a una operación diseñada al detalle para sacar provecho de nuestra ley electoral.

La abogada y académica Valeria Lubbert es directora de Democracia y Anticorrupción del centro de estudios Espacio Público, y la contactamos para tratar de resolver ese misterio. ¿A qué está realmente apostando Franco Parisi?