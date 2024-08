200 veces Pellegrini: el nuevo hito del Ingeniero en el Betis

Manuel Pellegrini atraviesa por su quinta temporada al mando del Betis, uno de los clubes con más tradición en el fútbol español. Desde su arribo a Heliópolis, en 2020, no solo generó un idilio con la institución y con los hinchas gracias a los buenos resultados. También se convirtió en la cara del proyecto del club verdiblanco, que ha debido reinventarse campaña a campaña porque no tiene el poder adquisitivo de los principales elencos de LaLiga. Así, el Ingeniero debe adaptarse para aspirar a ser competitivo, tanto en lo local como en lo continental (está a un paso de entrar en la Conference League).

La temporada 2024-2025 está recién comenzando. El elenco andaluz lleva dos partidos oficiales en el cuerpo y la plantilla no está cerrada (el mercado de pases se acaba el próximo 31 de agosto). Mientras el entrenador chileno presiona por contar con más nombres (uno de ellos es el delantero brasileño Vitor Roque, del Barcelona), este domingo sumará un nuevo hito para su trayectoria en el Real Betis Balompié.

Visitando al Alavés, por la segunda jornada del campeonato español (13.15 horas de Chile), el DT nacional cumplirá 200 partidos al mando de los béticos.

“Cuando uno dura cinco años en un equipo quiere decir que las cosas han andado más o menos bien”, afirmó el Ingeniero, consultado, en la rueda de prensa previa, respecto a una estadística relevante. “Ha sido una etapa muy importante en mi carrera. Volví a España después de mi etapa en Inglaterra. Conocía el club desde fuera, sabía la popularidad y la pasión de su hinchada, pero es distinto hacerlo desde dentro a saberlo desde fuera. Han sido años en los que el equipo ha sabido responder deportivamente en cuanto a las exigencias de la hinchada”, añadió el estratega.

En los 199 partidos dirigidos por Pellegrini en el Betis, hasta la fecha, el registro es de 93 triunfos, 53 empates y 53 derrotas, con 303 goles convertidos y 229 recibidos. Habiendo obtenido 332 puntos de un total de 597 posibles, el exentrenador del Manchester City exhibe un 55,6% de rendimiento. El longevo adiestrador reconoció que no manejaba el dato de los 200 partidos.

“Si me dice que son 200, no lo tenía calculado, pero es el quinto año esta temporada, como estuve en Villarreal... Me alegro mucho por mí, porque estoy contento en la ciudad, por el club y por la afición. Hemos sabido estabilizar una situación que era complicada”, manifestó.

Entre las cuatro temporadas anteriores al mando de los verdiblancos, la mejor fue la 2021-2022. Además de lograr su mejor porcentaje de rendimiento durante su estadía en Sevilla (59,5% en 56 presentaciones), fue campeón de la Copa del Rey. Cabe señalar que en la historia bética, solo hay un entrenador con cinco campañas consecutivas. Se trata del húngaro Ferenc Szusza (1972 a 1976). Este hito de los 200 partidos en el club ocurrirá justamente en el campo en el cual debutó en la banca bética: Mendizorroza, en la ciudad de Vitoria, en septiembre de 2020.

Para Pellegrini, el Betis es el segundo club con más partidos dirigidos dentro de su trayectoria en Europa. Lidera el escalafón su estadía en el Villarreal, su entrada en el Viejo Continente, donde dirigió un total de 259 encuentros.