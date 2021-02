A las puertas de su mayor proeza: la UC tiene la historia a sus pies

Los números de Universidad Católica son demoledores. A tan solo dos fechas de que se acabe el campeonato, está a cinco puntos de su más cercano perseguidor en la tabla(La Calera), pero además es el equipo que más partidos ha ganado (17), el que menos ha perdido (5), el que más goles ha marcado y el que tiene la segunda valla menos batida (34 goles en contra).

Quizás por lo mismo, son pocos los que dudan en que este miércoles a las 21:30 horas comenzará a escribir un nuevo capítulo dorado en sus 83 años de historia. E inédito además, pues si los estudiantiles empatan o le ganan a los cementeros, serán tricampeones por primera vez desde su fundación en 1937. Y lo harán en torneos largos, lo que no es menor. Algo de eso comentó el delantero Diego Valencia en las horas previas al partido: “Esperemos que nosotros podamos quedarnos con el título, que aparte de recordar mucho este campeonato muy inusual, podamos recordarlo de muy buena forma y con algo histórico para el club”.

Y tiene razón el joven ariete. De obtener el tricampeonato, este plantel cruzado estaría conquistando quizás el logro deportivo más importante en los archivos del club, la certificación de un dominio total en el medio local. Quizás por lo mismo, es bueno mirar qué pasó en este año tan particular para el mundo, para Chile y para nuestro fútbol. Lo primero que hay que decir es que la escuadra de San Carlos partió como favorita y ratificó esa etiqueta al poco andar. Con Ariel Holan en la banca, el tercer técnico de los tres últimos años, los cruzados nunca salieron de la cima de la tabla y ganaron los dos primeros clásicos de manera fácil: A Colo Colo le hicieron dos y a Universidad de Chile le metieron tres.

“Se debe al trabajo serio que tiene el club, tanto con el plantel como con las series inferiores. También se ha mantenido una columna vertebral de jugadores, nos nos hemos desarmado, prácticamente. En distintos campeonatos, hemos mantenido jugadores importantes que han logrado cosas para el club. Cada año se van incorporando jugadores que vienen a sumar y eso ha sido lo que nos ha ayudado a estar peleando cosas importantes estos 3 años”, expuso Valencia al respecto.

Pero en esos primeros meses de 2020, había uno que no rendía del todo bien: Fernando Zampedri, quien no convencía a los hinchas antes de la pandemia. Pero tras el receso, el argentino se transformó en una máquina y hasta le inventaron una Zampedrineta para que los que no habían confiado en él, se subieran -metaforicamente- a las celebraciones del atacante (es el goleador del torneo con 19 tantos).

Y si adelante había una estrella, atrás también jugaba un crack. Matías Dituro materializó una campaña espectacular. Si bien su arco no es el que menos veces ha caído (la UC tiene 34 goles en contra y la U sólo 32), las fanaticadas de los equipos grandes siempre recordarán sus tapadas a Gabriel Costa y a Pablo Aránguiz en los clásicos del segundo semestre.

Párrafo aparte se merece la mejor atajada del campeonato: Minuto 33 del pleito con Audax Italiano y Rodrigo Holgado cabecea solo para abrir el marcador, pero Dituro -con mano cambiada- vuela e impide que los itálicos se pongan en ventaja (empataron a dos con gol de Zampedri en el último minuto).

Y si ese partido fue épico, muchos les contarán a sus nietos lo que vivieron ante Huachipato. El equipo llegaba mermado por las lesiones y Holan le echó mano a la cantera. Y el 3-0 conseguido fue la señal que se necesitaba para saber que estaban para cosas grandes y la ratificación de que la historia los estaba esperando, llegó cuando empataron con nueve jugadores en cancha ante Unión Española.

Lo cierto es que las lesiones han jugado en contra del cuadro estudiantil. Sin embargo, para el duelo ante los cementeros, Holan contará con piezas importantes de su campaña. Puch y Fuenzalida, entre ellos, quienes ya sumaron minutos en el triunfo pasado, ante Deportes La Serena. Ahora la pregunta es otra: ¿Cómo lidiar con la ansiedad de tener un objetivo histórico a la mano? Valencia responde sobre eso: ““Lo hacemos con mucha concentración, con mucho enfoque en lo que tenemos que hacer. Estar seguros de hacer nuestro juego nos va a dar tranquilidad”.