A todo Vidal: Chile conquista su primer triunfo camino a Qatar

Un ángel tomó la pelota después del remate de Vidal y llevó a donde ningún arquero puede llegar. ¿Habrá sido la mano del Tanque Campos, que tantos goles anotó en el Nacional? Lo cierto es que ese tremendo golazo del Rey Arturo fue el grito de gol que abrió el día más feliz de Chile en la era Rueda. El del triunfo valioso sobre Perú por 2-0, en la tercera fecha de las Eliminatorias.

El once nacional entró al campo con un gran signo de interrogación encima. Y por qué no decirlo, con temor. No de los jugadores, quedó claro después, sino del ambiente pesimista que había tras la reprochada citación de Rueda, la incendiaria conferencia previa del mismo DT y la baja confirmada de Alexis, quien vio el inicio del partido desde la banca.

Las respuestas se expresaron al poco andar del juego. El local decidido a tomar el control del partido y Perú, sorprendentemente, con el miedo a flor de piel. Con exceso de respeto y regalando la cancha. Dos equipos con esquemas tácticos similares (4-1-4-1), pero con una disposición muy distinta.

Orellana y Meneses, los nuevos aleros criollos respecto al inicio de las Eliminatorias, incisivos en su estilo. Pinares, ambicioso y con personalidad para pedir la pelota y llevarla a sus atacantes. Y Mora, el centrodelantero, jugando con inteligencia, aguantando, descargando y molestando a los centrales. Chile, sin ser arrollador, generaba buenas sensaciones en Ñuñoa.

Pero claro, estos partidos no se ganan solo con las intenciones. Hay que poner algo más. Mucho más. Se necesita clase, se exige distinción. Y eso es lo que le sobra Arturo Vidal, quien lo que ha perdido en velocidad lo ha ganado en inteligencia futbolística. Inteligencia y una técnica superior, para clavar a los 20′ un bombazo en el ángulo de Gallese (el mejor gol de las Eliminatorias hasta la fecha) y para olfatear un balón suelto en el área y definir con oportunismo (35′). Dos goles, ideal primera mitad, mejor de lo que casi todos anticipaban.

La mitad del trabajo hecho, pensando en la segunda mitad. Con un detalle importante, que también marca mucha distancia respecto a las dos presentaciones previas: Claudio Bravo. El arquero, quien volvió a jugar por los puntos en la Selección, no solo destacó con tapadas brillantes, sino que transmitió una seguridad mayor al equipo. Y gracias a su juego con los pies, además, empujaba a sus compañeros a jugar más adelante. Diez, 15 metros más arriba, que en este nivel son una ventaja muy valiosa.

Fue Bravo también el mejor de Chile en la segunda mitad. Coincidentemente con una baja de rendimiento del dirigidos de Rueda, que tal como ocurrió ante Colombia, se echaron atrás. Perú notó el cambio, ganó en precisión también, y se fue en busca del descuento. Desaparecieron Pinares, Orellana y Meneses (¿cansados?), Mora se quedó aislado arriba. La hora de sufrir y de trabajar. Ya está dicho, con un Bravo solvente.

Rueda movió las piezas. Para quitar la pelota, pero no para retenerla. El mediocampo sumó fuerza con los ingresos de Echeverría y Baeza, y se fue quedando en el juego. Todo lo bueno de la primera mitad, extraviado, había que intentar algo más. Rueda miró la banca y llamó al tocado Alexis para los últimos 10 minutos. El tocopillano entró y de inmediato forzó una atajada de Gallese. Como una señal, el equipo otra vez se empezó a parar más adelante. Así fue cerrando el triunfo, tan necesario en este proceso.

Porque en el camino a Qatar 2022 no se regala nada y Chile ya había entregado cinco puntos en la primera doble tanda. Por eso había que ganar. Para decirle a los otros países que la Roja no está fuera de esta carrera. La victoria en el Clásico del Pacífico le dejó mucho más que tres puntos a la selección nacional. Le dejó fe.

FICHA DEL PARTIDO

Chile 2: C. Bravo; M. Isla (84′, A. Sánchez), P. Díaz, G. Maripán, J. Beausejour; E. Pulgar (70′, C. Baeza); F. Orellana (76′, J. Andía), C. Pinares (70′, R. Echeverría), A. Vidal, J. Meneses; F. Mora (84′, N. Castro). DT: R. Rueda.

Perú 0: P. Gallese; L. Advíncula, M. Araujo, L. Abram, M. Trauco (77′, C. González); R. Tapia (77′, A. Polo); A. Carrillo, P. Aquino (39′, C. Cueva), Y. Yotún, E. Flores (60′, M. López); R. Ruidíaz (60′, . Lapadula). DT: R. Gareca.

Goles: 1-0, 20′: Vidal saca un zapatazo al ángulo que deja parado al portero; 2-0, 35′, Vidal captura una pelota suelta y remata cerca del arco.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU). Amonestó a Beausejour, Echeverría (CH); Tapia, González (P)

Estadio Nacional: sin público.