Ahora le renuncia un candidato: Moreno sigue perdiendo aliados en la ANFP

Más problemas para Sebastián Moreno. Hoy, durante la tarde, Jorge Yunge, de Rangers, uno de los candidatos propuestos por el propio presidente para reforzar la mesa directiva, que ya cuenta con cuatro bajas desde que el abogado asumió la testera, envió una carta para declinar la invitación que se le realizó para formar parte del círculo más cercano a Moreno.

Según pudo averiguar La Tercera, los motivos que gatillaron esta decisión fue el tenso clima que rodea a Moreno. Yunge no quiere sumarse a un equipo de trabajo que hoy no cuenta con el apoyo de los clubes y que se ha visto cuestionado por las decisiones que ha tomado en los últimos meses. A esto se le suma que el timonel no fue capaz de reunir la cantidad de clubes necesarios para realizar el consejo de presidentes que aprobaría su ingreso, lo que fue visto como un síntoma de ingobernabilidad.

Moreno sufre en Quilín. El quórum de su mesa sigue al límite. Hoy, sus esfuerzos están en buscar otro candidato tras la baja de Yunge. Johan Giesse (Iquique) sigue en la papeleta, pero su nombre debe ser aprobado por el consejo de presidentes. Ayer, Martín Iribarne se transformó en el cuarto director que le renuncia. Antes ya lo habían hecho Jacques Albagli, Andrés Fazio y Aldo Corradossi.