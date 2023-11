“Ahora lo va a sufrir, lo va a pasar mal”: Arturo Vidal revela el diálogo que sostuvo con Jordhy Thompson

La situación judicial de Jordhy Thompson, que se encuentra en prisión preventiva por femicidio frustrado, ha generado una serie de reacciones tanto dentro como fuera del fútbol chileno.

Una de ellas ha sido la de Arturo Vidal. El actual volante del Athletico Paranaense ocupó su plataforma de Twitch para referirse al caso del volante de Colo Colo y los constantes problemas en los que ha estado involucrado.

De hecho, allí reveló que había sostenido conversaciones con Thompson en relación a los casos de violencia contra su pareja. “Yo hablé con él, le dije que tenía que cuidarse, que tenía que cambiar. Son pocas las oportunidades en el fútbol y él estaba desaprovechando la que le habían dado de nuevo de volver al primer equipo, de volver a rehacer su vida y de nuevo volvió a fallar. Ya es muy fuerte”, comentó a sus seguidores.

“Ahora lo va a sufrir, lo va a pasar mal. Ojalá haya gente que lo quiera ayudar, que lo entienda. Yo creo que toda la gente merece otra oportunidad. Sé que se ha equivocado muchas veces, pero uno puede cambiar en la vida. Hay que seguir ayudándolo, pero en el fútbol le va a costar mucho más ahora”, continuó el Rey.

Además, dijo que “yo no voy con esos que le levantan la mano a las mujeres, eso me choca a morir. Ahora tiene que ser bien hombrecito y aguantar no más”.

“La ley tiene que hacer cumplir esas cosas. Yo lo único que le puedo decir es que ojalá cambie, eso no se le puede seguir perdonando”, señaló antes de agregar: “Colo Colo sabe y yo creo que van a tomar la mejor decisión”.

Luego recalcó que “Ojalá la gente lo quiera ayudar, ojalá pueda cambiar su vida, que cambie su forma de ser, pero ya no se le puede permitir nunca más que le levante la mano a una mujer. No solo a su novia, sino que a cualquier mujer”.

“¿Sabes lo peor? Que es un cabro chico. Yo he estado con él y es súper buena persona, humilde, siempre escucha… pero no sé qué le pasa en esos momentos, por qué reacciona así… es súper raro”, expuso.

“Los que venimos de los barrios sabemos que es difícil la vida, pero igual esas cosas no se pueden… tiene que mirar a su madre, todo el esfuerzo que hizo por él. Ahí uno tiene que reflejarse, por eso es complicado el tema”, añadió.

“Yo lo he visto, lo conozco, lo he saludado, me ha saludado… Tú lo miras y dices: No, éste no mata ni una paloma, si es como un niño chico. Debe cambiar su personalidad mil por ciento cuando comete un error… De verdad, yo lo he visto y creo que es un hijo. Mi hijo es más sabio que él. Es súper raro”, expresó.

Además, lanzó que “en el día a día en el fútbol uno cacha cuáles son las personas raras… no sé. Mis compañeros me conocen en el día a día, saben como soy, mi personalidad, yo conozco la personalidad de todos mis amigos con los que he jugado fútbol, entonces podría decir: este puede hacer esto, esto, pero alguien así como él la verdad es que me sorprende”.

Por último indicó que “va a tener que aprender no más. Todo el mundo nos equivocamos, pero tratamos de aprender, de no volver a cometerlo, pero este no aprendió nada”, cerró.