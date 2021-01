Al acecho de la UC: Jeisson Vargas ilusiona a La Calera

Unión La Calera venció a Audax Italiano 1-3 en La Florida, lo que les permitió afianzarse en el segundo lugar de la tabla. Con dos tantos de Jeisson Vargas (16′ y 80′) y uno de Andrés Vilches, los cementeros quedaron a sólo tres puntos del líder del campeonato: Universidad Católica.

Un agitado primer tiempo se vivió en el encuentro entre verdes y caleranos: la apertura de la cuenta de Jeisson Vargas (16′) y la temprana expulsión de Jorge Henríquez (22′) en los itálicos, ayudaron a que los dirigidos por Vojvoda se fueran al descanso con el marcador a su favor.

A pesar del jugador de menos, los tanos lograron llegar a la igualdad transitoria gracias a Fabián Torres (63′) y bien avanzado el partido, a los 80′, la visita pudo reflejar en el marcador el hombre de más y la notable diferencia a favor en la posesión de balón. Otra vez apareció Vargas, un ex UC que no perdonó y que encaminó que los cementeros le metan presión a su ex equipo, el líder. .

Ya casi finalizado el partido y cuando el local intentaba el gol del empate, Andrés Vilches sentenció la victoria de los rojos (90+4′).

Con este resultado, Unión La Calera se acercó a la cumbre de la tabla, y quedó con 54 puntos, a tres unidades de la UC.

Audax no se movió del puesto número 13 de la tabla, con un total de 36 puntos.