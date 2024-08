Alejandro Tabilo cae luchando en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos

Un complicado estreno tuvo Alejandro Tabilo en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. El tenista chileno, 21° del ranking ATP, no pudo contra el belga David Goffin (78°) y acabó cayendo por 7-6(7), 6-1 y 7-5.

El primer set pareció comenzar favorable para la primera raqueta nacional. De hecho, le pudo quebrar el servicio al europeo de entrada en el segundo juego y, tras la confirmación correspondiente se colocó 3-0 arriba.

Sin embargo, en el séptimo game la situación se emparejó cuando Goffin le arrebató el saque a Tabilo. El representante nacional intentó volver a ponerse en ventaja en el juego siguiente, alcanzando a registrar dos pelotas de quiebre que fueron bien salvadas por su rival.

Al final de cuentas, el primer set debió definirse en el tie break. En esta instancia, el belga fue más certero y terminó llevándose el parcial por 7-6(7).

Lo parejo de la manga anterior estuvo lejos de repetirse en el segundo. Esta vez fue Tabilo el que debió resignarse a entregar su servicio en el segundo juego.

En el sexto, en uno de los puntos más largos del partido, el chileno pudo evitar cuatro instancias de quiebre antes de que su rival lograse concretarlo, quedando 5-1 arriba y con la posibilidad de cerrarlo en el siguiente. Tabilo batalló y encontró dos puntos de quiebre que no impidieron que Goffin cerrara la segunda manga por 6-1.

En el que sería el tercer y último set en disputa, la acción se mantuvo pareja hasta el quinto game. Allí el europeo utilizó la primera chance de quiebre que tuvo a su favor para ponerse en ventaja por 3-2.

No obstante, esta vez Goffin no pudo confirmar la diferencia. Tabilo se las arregló para presionar y pudo igualar de inmediato el set, poniendo el 3-3.

En el octavo juego, Tabilo tomó la ventaja, quedando 5-3 arriba y con la posibilidad de sellar el primer set a su favor en el partido. Sin embargo, Goffin se las arregló para volver a marcar diferencias y recuperar de inmediato lo perdido.

Es más, luego, en el 11° juego, volvió a quebrar, lo que le permitió cerrar el partido con un 7-5 en el tercer set, llevándose el paso a la siguiente ronda.

Objetivos

En la víspera de su estreno en Estados Unidos, Tabilo habló de sus expectativas. “Este año ha sido increíble. Nunca hubiera podido soñar que iba a estar Top 20 este año”, aseguró en una charla con ATPTour.com. “Pero un próximo objetivo en el ranking para el resto de año, quedando muy pocos torneos, podría ser el top 15, que sería extraordinario para mí, y apuntándole a los diez mejores”, añadió.

También habló de su relación con el técnico Horacio Matta. “Hemos estado trabajando un poco el saque y arreglando algunos detalles como la derecha. Horacio me está ayudando mucho. Me ha estado aportando muchas cosas buenas. Ahora soy un jugador mucho más decisivo o decidido, que sabe qué quiere hacer con su juego, qué quiere ejecutar”, comentó.

“Y con todo lo que hemos trabajado, he estado más efectivo y ganando más puntos. Esos detalles chiquititos que hemos mejorado me han hecho más agresivo. Me hacen jugar con más margen y me ayudan a pegar más”, sentenció.