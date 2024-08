Negocios, estudios y el interés de Guardiola: los planes que marcan el futuro de Claudio Bravo tras su retiro del fútbol

Claudio Bravo ha anunciado su retiro como futbolista profesional. El ahora exarquero de 41 años lo informó este lunes, a través de un video en el que da cuenta de este paso. De paso, dio pistas sobre su futuro.

“Voy a dejar el fútbol profesional, es una decisión acertada, meditada, conversada a nivel familiar”, expuso de entrada. Luego agregó que “es un momento de cerrar un ciclo importante en mi vida. Comenzar otra etapa familiar que será igual de exitosa que esta etapa que me brindó tantas satisfacciones (...) Me gustaría agradecer a la parte fundamental de mi vida, al motor de lo que ha significado mi carrera durante estos más de 23 años ligados al fútbol profesional. Agradecer a mis padres que son mis hermanos, que es mi esposa Carla, mis cuatro hijos, que hemos tenido la posibilidad de crecer juntos en esta carrera y aventura maravillosa de la vida”, complementó.

Lo cierto es que la decisión de Bravo venía siendo analizada hace varios meses. Más cuando a mitad de temporada terminó su vínculo con el Betis, que lo puso de cabeza a prepararse para la Copa América de 2024 que se disputó en Estados Unidos.

Allí tuvo una nueva chance de demostrar que a pesar de sus 41 años sostenía una vigencia para seguir compitiendo. Además, este fue un certamen bastante especial para el nacido en Viluco, pues aprovechó la ocasión para llevar a su familia para que lo viera, a fin de cuentas, en su último gran torneo a nivel de selecciones.

Foto: Mexsport/Photosport

Su nivel en Estados Unidos no dejó a nadie indiferente. De hecho, mientras el guardameta analizaba su continuidad, sus atajadas le significaron capturar el interés en las ligas que han destacado por sumar a jugadores de experiencia, como lo son la MLS y la liga de Arabia Saudita. Claro que las conversaciones con los equipos de esas competiciones de a poco se fueron frenando hasta detenerse por completo. En ese periodo aprovechó para afianzarse en Chile para meditar con más calma su siguiente paso. Retornar a uno de los clubes del fútbol chileno, más allá de su comodidad por estar en el país, nunca estuvo dentro de sus planes. ¿La razón? “Uno ve la carrera de Arturo, jugando en clubes que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Entonces uno ve que llega a Chile y duele que lo basureen, que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede”, confesó hace unos meses.

Planes familiares

Ahora, Claudio Bravo tendrá tiempo para dedicarlo a su familia en Chile, tal como lo señaló en su anuncio. Muestra de aquello es el hecho de que en el último tiempo se ha transformado en el nuevo rostro de una cadena de malls y volver a tener un número de teléfono nacional. Del mismo modo, sus negocios también lo atan al país.

“Espero tomar buenas decisiones de ahora en adelante, ya sea seguir compitiendo, parar, hacer cosas ligadas o fuera del fútbol. Creo que lo que más pido es tener tiempo para estar tranquilo, disfrutar y lo que requiere para hacer las cosas bien”, señaló hace unos días.

Lo cierto es que su futuro lo viene trazando desde 2018, poco después de sufrir la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, la lesión más grave de su carrera. En aquella oportunidad, Bravo retomó los libros para cursar un máster en coaching deportivo, directivo y sicología. En ese momento, sintió que saldaba una deuda que le daba vueltas en la cabeza desde que tuvo que congelar sus estudios de Educación Física para partir a Europa y daba muestra de que sus intereses van más allá de sus obligaciones profesionales.

La post carrera siempre lo inquietó. En esa línea, por ejemplo, hace rato emprendió en El Uno Campus, un complejo deportivo ubicado en Buin, donde suele participar en clínicas deportivas cada vez que viene a Chile. En esa comuna además de tener su casa, cuenta con otros terrenos que pretende destinar a su otra gran inquietud: la veta inmobiliaria. También avanzó en otros proyectos, como el avance de una casa en Puerto Varas, que incluso lo ha llevado a meditar la opción de radicarse en el sur de Chile. Sin embargo, la lejanía con el control de sus inversiones y su círculo íntimo lo han frenado. Más allá de eso, el formado en Colo Colo aprovecha cada oportunidad que tiene para arrancarse al sur de Chile.

El aspecto social es otra de sus inquietudes. Ya ha realizado obras de ayuda a la comunidad, como cuando entregó viviendas amobladas a familias de Santa Olga afectadas por un gran incendio, en 2019. O el 2020, cuando financió la construcción de una noria, que favoreció a unas 150 personas que llevaban un largo período sin agua. De ahí que también haya reconocido que le interesaría participar en la política. “Me gusta mucho la parte de poder ayudar a los demás”, dijo en el programa Mujeres con Opinión, en Instagram.

En la última Copa América que disputó sorprendió con su emprendimiento. Bravo utilizó el guante Uno Supreme Defense RF, que reemplazó a los implementos de la marca Adidas, que usaba al menos hasta el término de la relación contractual que le unía con el Betis. Para encontrar la particularidad hay que reparar en la denominación del implemento que utlilizó la leyenda del fútbol chileno. Uno, al margen de la evidente alusión a la numeración más tradicional de un portero, es el mismo nombre del principal emprendimiento del guardameta: el complejo deportivo que mantiene en Buin en el que, además del arriendo de canchas.

Regreso al fútbol desde el banco

Otra arista que analizó Claudio Bravo, y que queda descartada en el futuro cercano, es la posibilidad de continuar ligado al fútbol, pero esta vez desde la parte técnica. En una entrevista con El Deportivo, el portero ya reconocía sus ganas de seguir trabajando en el balompié. “Con el correr del tiempo y la carrera que ha tenido uno, va absorbiendo cosas y visualizando lo que viene adelante. He estado en clubes grandes y competí con grandes futbolistas. Lo mismo con los técnicos, he tenido la fortuna de tener buenos entrenadores que te van aconsejando, que no lo dejes pasar, que tienes que hacerlo porque tienes condiciones. Eso te despierta el apetito de serlo”, señaló el nacido en Viluco días atrás.

Según indicaron desde el Betis a El Deportivo hace algunas semanas, el técnico Josep Guardiola ve al chileno como una buena opción para sumarlo a su equipo técnico.

“Josep Guardiola confía mucho en Claudio Bravo y admira mucho su manera de ver el fútbol. Lo ve como un arquero moderno, bueno con los pies, las mismas razones por las que lo llevó al City. El técnico catalán tiene la mejor opinión del chileno y lo ve como una pieza valiosa”, indicaron desde Sevilla.

“A Guardiola le encantaría tener el chileno en su grupo de trabajo. Encima, el hecho de que aún no encuentre una oferta que le permita seguir jugando alimenta los deseos del español, quien no insistirá, pero sigue con cuidado su situación”, agregó la misma fuente.

De hecho, el propio Claudio Bravo reconoció en 2021 que Pep le había hecho un ofrecimiento para que continuara su carrera como ayudante técnico.

“Llegamos a Inglaterra después de una gira por Estados Unidos. Guardiola me llamó a su oficina y me dijo: ‘quiero hablar contigo’. Subí y me planteó la opción de ser entrenador. Le dije: ‘¿Me quieres retirar?, yo pretendo jugar varios años más’. Ahí me dijo que ‘hay que visualizar cosas para el día de mañana, creo que tienes potencial para ser un buen entrenador’”.

“Es muy bueno cuando un técnico te habla y te dice que tienes opciones de ser un buen entrenador, que debes prepararte de buena manera y que visualices cosas distintas al resto de tus compañeros, para el día de mañana desenvolverte bien. Lo agradezco mucho. Las puertas están abiertas, pero para eso tiene que existir una preparación previa. Eso se gana con el tiempo”, profundizó.

Claudio Bravo reveló que Pep Guardiola lo quiso sumar a su cuerpo técnico.

Otra posibilidad que se manejó fue la que Bravo continuara ligado al cuerpo técnico de Manuel Pellegrini en el Betis tras el fin de su contrato. Sin embargo, fue el propio técnico nacional el que descartó la opción.

“El es encargado de ver su futuro. Si quiere prolongar su carrera un año más, si quiere ser técnico… pero no está en alternativa que se incorpore el cuerpo técnico nuestro en estos momentos. Va a hacer los cursos, no ha empezado aún su carrera”, expuso el Ingeniero en diciembre del año pasado.

Por lo mismo, reforzó que “su primera intención es seguir jugando y si no lo hace en un equipo que le convenga partirá haciendo todos sus cursos como técnico. No está en estos momentos la alternativa de integrarse a nuestro cuerpo técnico”, remarcó. Ahora, ya con un poco más de tranquilidad, Claudio Bravo tendrá el tiempo de disfrutar de su familia y evaluar sus siguientes pasos.