Hay que tener personalidad: arquero peruano sorprende y se declara mejor que Claudio Bravo

Si hay algo que por esas horas se le tenga que elogiar a Diego Penny es su personalidad. Solo esa virtud le permite al arquero peruano compararse con Claudio Bravo e, incluso, ir más allá: salir sobradamente airoso en un parangón que, por cierto, nadie esperó que finalizara como terminó.

El golero incaico, que milita en el Real Garcilaso, de la liga peruana, no tuvo empachos a la hora de responder una consulta que le comparaba con el capitán de la Roja, en el programa Enfocados. Ahí, primero en tercera persona, defendió el derecho a sentirse mejor, más allá de cualquier consideración medianamente objetiva. “Diego Penny, pero lejos. Él tapó lejos en Barcelona y Manchester City, pero no me gusta su forma de tapar. Para mí, yo soy mejor”, sentenció, con total soltura.

Bien lejos

Bravo viene de cerrar su paso por el Betis, de LaLiga española, un paso que se suma a los que mencionó Penny, sin considerar que, además, defendió los arcos de Colo Colo y de la Real Sociedad, al margen de sus históricas actuaciones en la Roja, con la que fue a dos mundiales y obtuvo dos títulos internacionales: la Copa América de 2015 y la Copa América Centenario, al año siguiente.

Para encontrar referencias de Penny, en cambio, hay que extremar esfuerzos. De hecho, ni siquiera ha sido indiscutido en el arco de su selección, que ha defendido de 17 oportunidades, con 23 goles en contra.

Claudio Bravo, en un partido de la Selección (Foto: Photosport)

A nivel de clubes se trata, en rigor, de un jugador que se sitúa apenas sobre la línea de lo discreto. Entre 2004 y 2008 jugó en el Coronel Bolognesi, la antesala de su único paso a nivel internacional, cuando militó en el Burnley, de Inglaterra. En el equipo británico disputó apenas cuatro partidos y recibió 11 goles.

La otra comparación

Después, solo ha sido capaz de jugar en su país. Su siguiente estación fue Sporting Cristal. Luego, actuó en Melgar, Universidad de San Martín y Alianza Atlético. En 2023 llegó al Real Garcilaso, su actual club, en el que ha jugado 35 encuentros, con 43 goles en contra.

La comparación con Bravo no fue la única con la que Penny sorprendió a sus interlocutores, entre los que estaba el exseleccionado peruano Jefferson Farfán. En otro alarde desmedido de seguridad, el portero se situó sobre Emerson Leao, despertando la reacción de La Foquita. “Primero, estoy a un penal de alcanzar a Leao en los máximos atajadores de penales de la historia, pero en este caso sí voy a decir ‘Diego Penny’”, afirmó. Farfán replicó: “¡¿Qué?! Espera, repite la pregunta, ¿con quién era? ¿Con Leao, no? ¿Y ha dicho Diego Penny?”. Un cambio abrupto de temática terminó con el que se estaba transformando en un controvertido ejercicio.