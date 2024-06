El llamativo método de Ricardo Gareca que sorprende al plantel de la Roja en su primera concentración en Juan Pinto Durán

Ricardo Gareca alista los últimos detalles para el que será su único partido preparatorio para la Copa América. Este martes desde las 20.00 horas, la Roja enfrentará a Paraguay en el Estadio Nacional.

Este duelo será la tercera experiencia del argentino al mando de la Selección. Antes ya había registrado un triunfo por 3-0 contra Albania en Italia y había caído contra Francia por 3-2.

Claro que su paso por Juan Pinto Durán ha dejado algunas sorpresas. Una de ellas ha sido la presencia de árbitros durante las prácticas del equipo con el fin de implementar una realidad de juego acorde a lo que se encontrarán en un duelo oficial.

“Es algo novedoso, pero positivo. Cuando hay cosas extrañas el jugador tiene a protestar, ser quisquilloso y enredar los entrenamientos. Cuando tienes gente profesional que viene a colaborar, uno queda al margen y no discute ni pelea con nadie”, comentó Claudio Bravo hace algunos días por esta situación.

El portero de la selección chilena agregó que “en los partidos hay que preocuparnos del fútbol y no si hay malos cobros. Ha sido una novedad muy positiva que hemos asimilado de grata manera”.

Y esto no ha sido lo único, pues también se ha sumado una jornada de prácticas adicional. Este martes, el mismo día en el que se enfrentan a Paraguay, la Roja sumará unos minutos de entrenamientos. La idea que impulsa Gareca es que los jugadores refresquen los movimientos dentro de la cancha y los puedan tener presentes de mejor manera a la hora de disputar el encuentro deportivo, tal como lo comentó cuando le preguntaron en la conferencia de prensa por una posible formación.

“Todavía no doy el equipo. Mañana tenemos un entrenamiento. Nos gusta movernos el día del partido. Voy a ver cómo amanecen”, lanzó.

En cuanto a las bajas, Gareca no podrá contar con tres jugadores. Dos de ellos de forma obligada. “Ahora nos cubrimos para el partido con Paraguay, que no contaremos con Maripán y Paulo Díaz. Post partido veremos lo de la Copa América. Cualquiera puede salir o entrar. Una vez que tenga un parte médico de en qué estados están los muchachos, vamos a proceder para que lo más rápido posible haya una lista”, explicó.

Foto: Photosport.

La otra ausencia es Darío Osorio. “Es muy alta la valoración que tenemos de Osorio. Está triunfando en un país difícil, un idioma complicado. Las grandes figuras la usan como un salto. Ha ganado campeonato. Para el partido, preferimos no arriesgarlo”, comentó.

Ya pensando en la Copa América, Gareca se refirió al grupo que integra Chile. “Es complicado. Perú viene metiéndose siempre. Argentina es el último campeón. Canadá le empató a Francia. Ninguno de los cuatro tiene nada asegurado. Lógicamente, Argentina es el favorito, pero todos van a tener que lugar por un lugar. Es un grupo bastante cerrado”, sostuvo.

Por último, se refirió a la visita de Manuel Pellegrini a Juan Pinto Durán. “Lo de Pellegrini gratifica a todo el mundo. Le tengo un gran respeto. Manifesté públicamente que me gusta lo que veo en sus equipos, cómo se maneja en todo aspecto. Lo vi trabajar en Argentina. Todo eso hizo que sea un técnico o uno de los técnicos que me gusta seguir. Para mí es el mejor técnico chileno y uno de los mejores del mundo. No hablamos tan profundamente. Notó muy ameno el lugar. Le mostré todas las instalaciones. Quedó muy conforme con todo lo que vio. Decidirá él en algún futuro. Es un técnico ideal para Chile, pero hay que ver qué decide, tarde o temprano”, cerró.