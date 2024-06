Ricardo Gareca hace sentir su mano: la historia detrás del fallido amistoso de la Roja que se cayó a semanas de la Copa América

La Copa América está a la vuelta de la esquina. La selección chilena está en plena preparación para el certamen continental que será en Estados Unidos, proyectando el debut del viernes 21 de junio en Arlington, Texas, ante Perú. Con el horizonte en el duelo ante la Bicolor, que tendrá una especial carga para Ricardo Gareca por su pasado en el país vecino, este martes se jugará el amistoso ante Paraguay, que significará el retorno de la Selección al Estadio Nacional y con público en las tribunas, luego de las experiencias del coloso de Ñuñoa a puertas cerradas por la pandemia (en el inicio de las Eliminatorias anteriores).

Originalmente, el camino de la Roja hacia la Copa América implicaba la realización de dos partidos. Uno en territorio nacional, ante el elenco paraguayo, y otro en Estados Unidos, días antes del estreno. Así lo había confirmado Pablo Milad, el presidente de la ANFP, en marzo pasado. “El martes 11 de junio tendremos un partido con Paraguay, en el Estadio Nacional. Y posteriormente, es probable que en Estados Unidos juguemos con Bolivia”, manifestó el directivo, luego del encuentro jugado ante Francia, en Marsella.

Sin embargo, el encuentro ante los altiplánicos se terminó cayendo. En rigor, no se logró materializar. Por lo tanto, Chile quedó solo con la programación del duelo ante la Albirroja de este martes hacia el torneo continental, el primer desafío oficial de la era Gareca.

¿Qué pasó que no se pudo cerrar el encuentro contra Bolivia? Según información recabada por El Deportivo, la razón dice relación con un lío de fechas que no se logró desatar, y que finalmente desencadenó en la no realización del amistoso. La Verde podía jugar el pasado jueves 6, sin embargo el seleccionador chileno optó por entrenar. Otra fecha que se barajó fue la del sábado 15, sin embargo los bolivianos dieron el no. Para ese día, tienen programado un partido contra Colombia, en East Hartford, Connecticut (Estados Unidos).

“Inicialmente eran dos (los partidos de la Roja) y el profe (Gareca) prefirió preparar el equipo (antes) que jugar. Va a hacer fútbol con la Sub 20. Le da importancia a la recuperación del campeonato y el juego del equipo, además de evitar lesiones”, indican a este medio desde Quilín.

¿Influye llegar a un certamen de esta naturaleza con más o menos partidos previos? Los antecedentes son diversos. En la última Copa América, la de 2021, Chile llegó a Brasil con dos partidos de Eliminatorias, a raíz del ajuste del calendario que se produjo por la emergencia sanitaria global. En la edición de 2019, la Roja de Reinaldo Rueda jugó un solo encuentro antes del torneo. Fue una victoria 2-1 sobre Haití, en La Serena. Rumbo a la Centenario 2016, Chile tuvo dos amistosos: derrotas 1-2 con Jamaica, en Viña del Mar, y 0-1 con México, en San Diego (EE.UU.). Mientras que para la Copa América 2015, siendo anfitrión, la selección nacional disputó solo un amistoso: triunfo de 1-0 sobre El Salvador, en Rancagua.

No es la única decisión que ha tomado el Tigre. Para evitar roce entre los propios jugadores, el estratega pidió a la ANFP la presencia de árbitros profesionales en las prácticas en las que se realiza fútbol. “Es algo novedoso, pero positivo. Cuando hay cosas extrañas el jugador tiene a protestar, ser quisquilloso y enredar los entrenamientos. Cuando tienes gente profesional que viene a colaborar, uno queda al margen y no discute ni pelea con nadie”, comentó Claudio Bravo. “En los partidos hay que preocuparnos del fútbol y no si hay malos cobros. Ha sido una novedad muy positiva que hemos asimilado de grata manera”, señaló.

Chile, el único con solo un partido

Haciendo el ejercicio de revisar el cronograma de partidos de las 16 selecciones que tendrá la Copa América 2024, Chile no queda bien aspectado si se trata en los duelos de preparación rumbo al certamen. Al tener solo el juego del martes ante Paraguay, la Roja se instala como uno de los combinados con menor cantidad de “ensayos” previos a la competición. Apenas se ubica más arriba de Venezuela, porque la Vinotinto no tiene partidos programados antes de su estreno por la Copa (ver tabla).

Seis selecciones llegarán al torneo con tres partidos en esta fecha FIFA. Uno es Bolivia, el hipotético rival de la segunda presentación de Chile y que no se concretó. La Verde ya jugó ante México, con una derrota de 1-0, y tendrá duelos ante Ecuador (12 de junio) y Colombia (15 de junio). Por su parte, Paraguay también contará con tres amistosos. El viernes pasado jugó el primero, que terminó en un empate 0-0 con Perú, en Lima. Después de visitar a la Roja en Santiago, cerrará su preparación el 16 de junio, ante Panamá.

Cabe decir algo respecto a elencos de la Concacaf. Tanto Panamá como Costa Rica llegarán con tres partidos en la fecha FIFA, antes de la Copa América. Pero la salvedad es que ellos tienen Eliminatorias al Mundial de 2026, al igual que Jamaica, con dos partidos clasificatorios.

Argentina, rival del Equipo de Todos en la fase grupal, sumará dos amistosos. El primer fue el domingo, en el cual venció 1-0 a Ecuador, mientras que el próximo será el viernes 14, contra Guatemala. El técnico Lionel Scaloni reconoció que aplicará la prudencia para no sobrecargar a sus futbolistas. “Buscaremos el mínimo riesgo en los partidos para empezar bien el día 20, al final eso es lo cuenta. Los amistosos están a veces bien recibidos, en este caso nosotros no tuvimos mucha suerte con los jugadores lesionados y la idea es que lleguen todos sanos para el 20″, explicó el campeón del mundo en entrevista con Telemundo.

Mientras tanto, el búnker de Pinto Durán es la sala de ensayos para la selección chilena y para Ricardo Gareca, de cara a una competencia tan especial como exigente.

Partidos previos a la Copa América (fecha FIFA de junio):