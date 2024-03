Alejandro Tabilo con cautela a cuartos de final del Chile Open: “Quiero ir confiando en el proceso, entrenando duro”

La sonrisa que muestra Alejandro Tabilo en rueda de prensa, deja en claro que el chileno vive un momento estelar. Cuartofinalista del Chile Open, logró además vencer por primera vez a su gran amigo del circuito: Tomás Barrios. Una consecuencia de hechos que repasó en conferencia de prensa.

Distendido, habló también de lo que significa jugar un partido ante un jugador con el que comparte amistades y cuerpo técnico: “Ni siquiera Guille y otro entrenador estaban acá, los dos lo vieron desde la casa, así que es raro preparar eso, pero ahí ya justo antes que estamos calentando juntos ahí, hay que enfocarse y prepararse bien, pero sí, es una sensación rara, pero feliz con cómo jugué el día y me sentí bien sólido”, arrancó diciendo el 51 del mundo.

Esa particular sensación de no tener a su entrenador en el box la explicó en detalle: “Fue la primera vez que pasa, pero primera vez que estamos acá en Santiago, así que todos lo vieron por diferentes partes, hasta los que se quedaron acá estaban ahí todos separados. En ese minuto no pueden hacer nada más, la pega está hecha, así que ahí ellos estaban con su familia ahí viendo, disfrutando el partido”, agregó.

La clave de su victoria también fue abordada por el zurdo, quien tras tres intentos fallidos logró vencer a Barrios: “Todo este año me he sentido muy confiado con el saque y hoy día también se demostró un poquito ahí. Sentí que estaba muy sólido de atrás, me sentía bien físicamente, así que sabía que podía estar ahí corriendo, aguantando y creo que eso me ayudó mucho. Tomi devuelve muy bien, así que tenía que estar ahí muy enfocado con eso”, mencionó.

Finalmente, admitió tener el deseo de levantar el trofeo, pero siempre dejando en claro que todavía queda camino antes de celebrar. “Siempre con la ilusión de poder algún día ganar este torneo, pero por ahora hay que tomarlo partido a partido. Quiero ir confiando en el proceso, entrenando duro, tratando de mejorar cada día y trabajando, eso es lo más importante, que pueda seguir con este nivel, seguir sano físicamente y mañana un nuevo partido, hay que enfocar de vuelta y por todo”, reaccionó.