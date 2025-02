Alejandro Tabilo no puede con su mala racha: cae con el argentino Coria y deja al Chile Open sin nacionales

Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) no puede revertir su mala racha. La raqueta número uno del país debutó este jueves en la arcilla de San Carlos de Apoquindo, en la ronda de octavos de final, y se inclinó en tres sets ante el argentino Federico Coria (136°), con parciales de 7-6, 4-6 y 6-3. De esta manera, el Chile Open se queda sin nacionales.

“Jano” tenía una mochila sobre sus hombros, al ser el único representante criollo que quedaba en el certamen. A priori, era la oportunidad ideal para ahuyentar los males que le han aquejado durante una compleja temporada 2025. Llegó al Chile Open sin triunfos en el año (un preocupante registro de 0/5). La chance de redención estaba a la mano.

El segundo preclasificado del torneo, finalista en 2024 (cayó ante Sebastián Báez), se cruzó con el transandino Coria, verdugo de Tomás Barrios en la jornada de miércoles, ganando de manera rotunda y rápida en dos sets.

Era un misterio vislumbrar cómo iba a enfrentar Tabilo el encuentro, con los antecedentes que traía consigo en un año de resultados negativos (además de ser baja en Copa Davis). Lo extenso y cambiante del primer set, quizás, es una muestra del momento del tenista nacional.

Partió ganando el primer punto con un ace. Parecía que tomaba confianza a medida que pasaba el partido. Pero Coria quebró para ponerse 2-1. Paulatinamente, se fueron repartiendo las energías, en el marco de un trámite a la mano. Cuando Tabilo despertaba y estaba a punto de dar el zarpazo, el argentino reaccionaba. El chileno llegó a estar 5-4 y 6-5 arriba en el set inicial, pero no lo cerró.

Fue tal lo disputado que la primera manga se definió en un tie break que se hizo eterno. Tabilo se sacó dos set points de Coria. Sin embargo, cada vez que contaba con una luz de ventaja no daba el golpe final. El 136° del mundo acabó imponiéndose 7-6 (13-11), en una hora y 6 minutos. El chileno hizo seis aces y registró el 91% de segundos servicios.

Para la segunda manga, Alejandro Tabilo necesitaba reactivarse. El punto es que iba remando desde atrás, porque Coria se puso 1-0, luego 2-1 y más tarde 3-2 arriba en el marcador. Mientras el transandino se notaba más enfocado y con tiros más seguros, el chileno intercambiaba buenas y no tan buenas. Pecaba de ansiedad.

En su mejor etapa del set, Tabilo (a quien le costó cerrar los puntos) quebró para quedar 5-4 arriba. El apoyo del público era un factor vital para sostener a la primera raqueta de Chile. Con el servicio a su favor, finalmente se quedó con la segunda manga por 6-4 en 42 minutos.

En un enfrentamiento de estas características, el desenlace era una moneda al aire. En el tercer set podía pasar cualquier cosa. Todo dependía de las fuerzas y de la cabeza. Tabilo partió bien y fue soltando el brazo izquierdo, aunque no le alcanzó para quedarse con ese game. Lo mezcló con otras acciones donde no fue preciso. Se le fue notando la frustración de las fallas. En definitiva, el transandino se quedó con tercer set 6-3 y con el partido, que duró en total 2 horas y 37 minutos.

En la siguiente etapa, Coria enfrentará en cuartos de final a Camilo Ugo Carabelli (69°), que venció en tres sets al brasileño Thiago Monteiro (108°).

Jarry no va a Indian Wells

Nicolás Jarry (45°) no logra encontrar su mejor versión. El martes fue eliminado en primera ronda del Chile Open por Ugo Carabelli en tres sets. Tras el torneo local, su desafío más próximo era el Masters 1000 de Indian Wells. Pero una nueva lesión lo deja descartado de esa competencia.

“Sufrió la fractura de su dedo meñique del pie derecho por lo que siguiendo las recomendaciones de sus médicos de mantener reposo total se ha visto forzado a retirarse del ATP 1000 que se inicia la semana que viene”, señalan desde el equipo del tenista nacional.

Los detalles de la situación los entregó el propio deportista. “Durante el partido del martes me fracturé el dedo meñique del pie de derecho. No lo noté hasta la mañana del miércoles. Tras consultar con mis médicos, tengo que mantener reposo total por lo que no podré jugar en Indian Wells. Me da mucha pena no poder jugar allí por que me agarró totalmente por sorpresa y venía jugando cada vez un poco mejor, pero lo importante es parar ahora y recuperarme bien para poder volver a entrenar cuanto antes con las máximas garantías”, dijo Jarry.