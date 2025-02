Otra mala noticia para el tenis: la grave lesión que sacará a Nicolás Jarry de Indian Wells

Nicolás Jarry (45º) no logra encontrar su mejor versión. El martes fue eliminado en primera ronda del Chile por Camilo Ugo Carabelli al caer por parciales de 5-7, 6-3 y 7-6(9). El chileno tuvo la oportunidad para llevarse el encuentro en el tie break en dos oportunidades. Sin embargo, no lo logró. Ahora tenía el Masters 1000 de Indian Wells como próximo desafío. Pero una nueva lesión lo saca de la competencia. “Sufrió la fractura de su dedo meñique del pie derecho por lo que siguiendo las recomendaciones de sus médicos de mantener reposo total se ha visto forzado a retirarse del ATP 1000 que se inicia la semana que viene”, señalan desde el equipo del tenista nacional.

Los detalles de la situación los entregó el propio deportista. “Durante el partido del martes me fracturé el dedo meñique del pie de derecho. No lo noté hasta la mañana del miércoles. Tras consultar con mis médicos, tengo que mantener reposo total por lo que no podré jugar en Indian Wells. Me da mucha pena no poder jugar allí por que me agarró totalmente por sorpresa y venía jugando cada vez un poco mejor, pero lo importante es parar ahora y recuperarme bien para poder volver a entrenar cuanto antes con las máximas garantías”, dijo Jarry.

Jarry quedó eliminado en primera ronda en el Chile Open. (Foto: Photosport)

Sus días más difíciles

“El primer set muy, muy mal, en general por debajo de lo que estoy entrenando, lo cual me angustia mucho. Esto es lo que pasa cuando uno está sin confianza”, declaró el santiaguino tras su eliminación del Abierto de Santiago. Una frase que refleja lo que ha sido el último año para la segunda raqueta nacional.

Su rendimiento lo ha llevado a sumar críticas y reproches. Sin querer guardar silencio, este miércoles el chileno utilizó su cuenta de Instagram para descargarse contra sus detractores. “Me hubiese encantado que fuera otro el resultado de ayer, pero no lo fue. Supongo que así es la vida a veces, difícil. Pero sé que con las dificultades es donde uno más crece”, partió diciendo.

“No es fácil volver después de estar seis meses sin poder estar competitivo, así que ahí voy confiando en el proceso y intentando recuperar mi confianza. Gracias enormes a mi equipo que me apoya mucho y cree mucho en mí. Gracias a mi familia y gracias a todos los que apoyan en las buenas y en las malas”, añadió. “Me encantaría que no hubieran malas épocas, intento trabajar y esforzarme más que nadie, pero a veces es el camino del que nos toca aprender, así que a quienes critican espero que sean igual de críticos con ustedes mismos y con sus hijos como son conmigo”, afirmó.