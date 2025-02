Los factores que explican el angustiante momento de Nicolás Jarry que preocupa a su entorno

“El primer set muy, muy mal, en general por debajo de lo que estoy entrenando, lo cual me angustia mucho. Esto es lo que pasa cuando uno está sin confianza”. Con esta frase, Nicolás Jarry (45º) intentó ejemplificar el mal momento tenístico por el que atraviesa tras su caída ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (69º). Un momento duro porque durante la gira sudamericana de arcilla no ha podido mostrar el buen nivel que tuvo en el inicio de la temporada.

“Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto, estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy día. Pude jugar ya relativamente decente, tuve mis chances, no se me dieron, y hay que seguir viviendo este camino largo de vuelta”, explicó el número dos del país, en una conferencia de prensa muy extraña, ya que duró apenas dos minutos y 39 segundos y solo se aceptaron tres preguntas.

Jarry lucía notoriamente molesto por perder por segunda semana consecutiva un partido en el tie break y teniendo puntos de partido a favor. Ante Camilo Ugo Carabelli llegó a estar 5-2 arriba en el desempate y con sus dos servicios. Sin embargo, lo dejó ir, confirmando su estado de poca confianza en la cancha. Naturalmente perder en el torneo que organiza su familia y que ganó en 2023 es un trago muy amargo, que caló hondo en él. “Creo que igual yo jugué mejor que él, pero no se me dio”, lamentó.

Nicolás Jarry no pudo superar el debut en el ATP 250 de Santiago. Foto: Matías Donoso/Chile Open.

Una de las complicaciones que el tenista chileno vislumbraba fue el cambio de condiciones. Tras dos semanas consecutivas jugando a nivel de mar, los 970 metros de San Carlos de Apoquindo y una humedad inferior al 20% a las 16 horas ofrecían un panorama complejo, ya que la bola viajaba a una velocidad mayor y obligaba a controlarla de mejor manera. Eso sí, fue el propio Jarry el que optó por jugar en ese horario.

Habitualmente, ese escenario no le desagradaba para nada, pero sin confianza las cosas fueron totalmente distintas. Nuevamente sumó un alto número de errores no forzados, que se adhieren a los 79 que cometió ante Diego Schwartzman en Buenos Aires, los 53 frente a Juan Manuel Cerúndolo en Río de Janeiro y los 56 ante Francisco Comesaña, también en Brasil.

Si bien en cuanto a sus primeros servicios, el jugador criollo ha tenido buenas cifras, las dificultades han venido después con los intercambios largos. De hecho, en sus últimas tres presentaciones sus rivales jugaron con patrones similares, intentando estirar los puntos y esperar al error del chileno, que en la mayoría de las veces tomó riesgos buscando las líneas.

Para Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina y comentarista de TNT Sports, la situación del nieto de Jaime Fillol es difícil, pero se muestra optimista en un análisis que también extiende hacia Alejandro Tabilo. “Ha sido un comienzo difícil, con inconsistencias, pero suele ocurrir. Y ahora Nico acaba de perder en primera ronda, más allá de que no hay rondas fáciles, tuvo un partido complicado. Tanto Ale como Nico están un poquito más inestables por ahora, pero el tenis es así. Sebastián Báez no venía jugando bien y fue a Río y termina ganando y defendiendo el título. A veces pasa esto. Tienen algunas semanas que no son tan buenas y, de golpe, como que todos los cables se reconectan otra vez y ojalá eso ocurra con ellos, porque sabemos la calidad que tienen tanto Alejandro como Nicolás”, plantea.

Cambios y dificultades

La temporada 2023 fue gloriosa para Nico, pues logró consolidarse como un top 20. Sin embargo, al término de esta dejó de trabajar con Juan Ozón y se mantuvo con César Fábregas, el otro entrenador que lo acompañó. Luego sumó al argentino Juan Ignacio Chela, en una temporada sumamente irregular, ya que si bien logró por primera vez en su carrera alcanzar la final de un Masters 1000 en Roma, nunca logró afianzarse.

“Está lejos de ser un tema de resultados lo de Chela. Al final, con él hice la final de Buenos Aires, los cuartos de final en Miami y después tocó lo de Roma, que estaba con César. Después de eso ya no se puede evaluar nada del segundo semestre. Cuando yo lo agarré a él sentía que necesitaba a alguien tranquilo, que me pueda dar tranquilidad, pero después me di cuenta que también necesito a alguien que me pueda dar un poquito más de energía y él era demasiado ultra tranquilo, que para mí no es lo ideal. Me vino increíble trabajar con él, aprendí un montón, pero no era el match perfecto para mí”, detalló en enero pasado en una entrevista con El Deportivo antes de su debut en Australia.

Para esta temporada, sumó al español Pepe Checa a su equipo de trabajo, en una temporada en la que busca poco a poco dejar atrás la pesadilla que significó para él haber enfrentado una neuronitis vestibular en el oído, que lo dejó con secuelas con las que ha tenido que convivir.

“Creo que nunca voy a volver a ser el de antes a nivel tenístico y emocional, porque aprendí muchas cosas y porque no quiero volver a ser el de antes. Lamentablemente aún no se va del todo, pero ya no me afecta tanto en la cancha. Ya estoy jugando bien y estoy agradecido por eso, así que sigo trabajando y esperando que en algún minuto se vaya por completo y pueda estar 100% sano. Hay una posibilidad de que no pase, pero sigo con la esperanza de que pueda volver y estar como si no hubiera tenido nunca esa lesión”, declaraba en aquella conversación.

Nicolás Jarry enfrenta un complejo momento, donde busca seguir intentando retornar a su mejor nivel, tomando en cuenta que en los próximos tres meses defiende una cantidad enorme de puntos y así evitar seguir cayendo en el ranking mundial.