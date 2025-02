Jarry reacciona a los dardos tras caer en el Chile Open: “Espero que sean igual de críticos con ustedes y con sus hijos”

Nicolás Jarry no está teniendo un buen 2025. La tarde del martes cayó eliminado en primera ronda del Open Santiago ante Camilo Ugo Carabelli por 5-7, 6-3 y 7-6(9). El chileno tuvo la oportunidad para llevarse el encuentro en el tie break en dos oportunidades, pero el argentino se pudo reponer y llevarse el encuentro.

Posterior a su derrota, Jarry hizo una autocrítica sobre el duro momento que está atravesando en el circuito, lo que lo ha llevado a tener un mal comienzo de año. “Desde el primer set me sentí muy mal, y en general, me sentí por debajo de lo que estoy entrenando, eso me angustia mucho. Esto pasa cuando uno está sin confianza”, declaró.

Luego, afirmó que no entiende lo que le está pasando, puesto que se entrena bien pero que los resultados no se están viendo en los partidos. “Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto. Estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy. No queda otra que seguir viviendo este camino largo”, confesó.

Nicolás Jarry no pudo superar el debut en el ATP 250 de Santiago. Foto: Matías Donoso/Chile Open.

Los descargos de Jarry en redes sociales

Durante la tarde de este miércoles, Nicolás Jarry utilizó sus redes sociales para comentar el difícil presente que está viviendo. “Me hubiese encantado que fuera otro el resultado de ayer, pero no lo fue. Supongo que así es la vida a veces, difícil. Pero sé que con las dificultades es donde uno más crece”, partió diciendo.

Luego reflexionó sobre los problemas médicos que tuvo el año pasado que lo mantuvieron alejado de la actividad por un tiempo. “No es fácil volver después de estar 6 meses sin poder estar competitivo, así que ahí voy confiando en el proceso y intentando recuperar mi confianza”, señaló. También aprovechó para agradecer a su equipo de trabajo y a su familia por acompañarlo en este complejo momento, donde no ha logrado una participación estelar en los torneos que ha disputado. “Gracias enormes a mi equipo que me apoya mucho y cree mucho en mí. Gracias a mi familia y gracias a todos los que apoyan en las buenas y en las malas”, declaró.

También tuvo declaraciones para la gente que lo ha criticado por estos malos resultados que está teniendo este 2025, donde no ha podido demostrar el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores tenistas del mundo. “Me encantaría que no hubieran malas épocas, intento trabajar y esforzarme más que nadie, pero a veces es el camino del que nos toca aprender, así que a quienes critican espero que sean igual de críticos con ustedes mismos y con sus hijos como son conmigo”, afirmó.

Ahora, Nicolás Jarry se preparará para el primer Masters 1000 del año en Indian Wells, el cuál se disputará entre el 5 y el 16 de marzo, donde se espera que pueda tener una buena participación y escalar en el ranking ATP, recuperando los puestos perdidos en este inicio de temporada.