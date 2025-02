Nicolás Jarry carga contra el arbitraje electrónico del Chile Open: “¿100 mil dólares para esto? Es un video falso”

Nicolás Jarry no lo pasa bien en el tenis. El deportista nacional cayó en su estreno en el Chile Open por 5-7, 6-3 y 7-6(9) contra el argentino Camilo Ugo Carabelli en San Carlos de Apoquindo.

En su búsqueda por reencontrarse con su mejor tenis, terminó sufriendo no solo por el desempeño propio y del rival, sino que también se sintió afectado por el Live Electronic Line Calling, tecnología que sustituye la labor de los jueces de línea, después de un discutido cobreo en el segundo set.

“Mira esa pelota, no, no, no. Esto es una falta de respeto, ¿100.000 dólares para esto? Es malísimo el video, es falso. Es un video falso, esto es la realidad”, reclamó en aquel momento señalando la marca del pique. “¿Para qué hacen estos cambios?”, insistió más adelante.

A pesar de estos reclamos, el juez de silla sostuvo la decisión del implemento tecnológico lo que le significó perder un punto clave con el marcador 4-2 en su contra.

¿Cómo funciona el sistema?

En total, 12 cámaras están instaladas en cada una de las canchas, distribuidas en zonas bajas, altas y medias. Además, los jueces de silla ya no tendrán que bajar a revisar las marcas. La medición se realiza a través de la luz y los distintos fotones que se van generando. Y para mayor transparencia, si una bola pica a menos de 10 centímetros de la línea, automáticamente se ofrecerá una repetición en las pantallas.

También si falla el sistema de audio, igualmente el umpire tendrá un dispositivo donde se enciende una luz indicando si la pelota fue mala. Cabe señalar que el proveedor tecnológico es asignado por la ATP, que otorga un subsidio que no cubre toda la inversión. En este caso, la firma escogida fue Hawk-Eye, la misma que se encargó del este asunto en Buenos Aires y Río.

En el tutorial descriptivo del nuevo sistema, se explica cómo una pelota que aparentemente parece buena puede ser mala y viceversa. Por ejemplo, si salta polvo de ladrillo hacia la línea, inicialmente podría verse como buena, pero finalmente no lo es, y eso lo aclara la tecnología.

Dura autocrítica

Después de que el transandino se quedara con el segundo set por 6-3, Jarry intentó reenfocarse en el duelo con la intención de seguir avanzando en la competencia que se extendió hasta la definición en el tie break, instancia donde tuvo dos puntos de partido a su favor que no pudo aprovechar.

Tras la caída, lanzó una dura autocrítica: “El primer set lo gané, pero jugando muy mal. Después, en el segundo set, tuve un error en mi juego de saque, lo que le dio un quiebre a mi rival. Ya en el tercer set empecé a jugar mucho mejor, creo que yo jugué mejor que él, pero no se me dio”, comenzó diciendo el nieto de Jaime Fillol.

Más adelante manifestó problemas para enfocarse. “Desde el primer set me sentí muy mal, y en general, me sentí por debajo de lo que estoy entrenando, eso me angustia mucho. Esto pasa cuando uno está sin confianza”.

“Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto. Estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy. No queda otra que seguir viviendo este camino largo”, lanzó.