“Me angustia mucho”: la dura autocrítica de Nicolás Jarry tras caer dramáticamente en el Chile Open

Nicolás Jarry tuvo un complicado debut y despedida del Chile Open. El tenista nacional, 45° del ranking ATP, se midió por la primera ronda de la competencia que se disputa en San Carlos de Apoquindo contra el argentino Camilo Ugo Carabelli (69°), cayendo por 5-7, 6-3 y 7-6(9).

Uno de los hechos más dramáticos de esta eliminación es que durante la disputa del tie break del tercer set, Nico tuvo dos opciones para llevarse el partido antes de que se concretara su eliminación.

Por lo mismo, el Príncipe manifestó su pesar, dando a conocer una dura autocrítica por lo sucedido sobre la arcilla.

“El primer set lo gané, pero jugando muy mal. Después, en el segundo set, tuve un error en mi juego de saque, lo que le dio un quiebre a mi rival. Ya en el tercer set empecé a jugar mucho mejor, creo que yo jugué mejor que él, pero no se me dio”, comenzó diciendo el nieto de Jaime Fillol.

Más adelante manifestó problemas para enfocarse. “Desde el primer set me sentí muy mal, y en general, me sentí por debajo de lo que estoy entrenando, eso me angustia mucho. Esto pasa cuando uno está sin confianza”.

“Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto. Estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy. No queda otra que seguir viviendo este camino largo”, lanzó.

Críticas al Live Electronic Line Calling

Además, en medio del partido, criticó el Live Electronic Line Calling, tecnología que sustituye la labor de los jueces de línea, después de un discutido cobreo en el segundo set.

“Mira esa pelota, no, no, no. Esto es una falta de respeto, ¿100.000 dólares para esto? Es malísimo el video, es falso. Es un video falso, esto es la realidad”, reclamó en aquel momento señalando la marca del pique. “¿Para qué hacen estos cambios?”, insistió más adelante.