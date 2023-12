Alejandro Tabilo se baja de la United Cup a sólo días de que comience la competencia

Una sorpresiva e inesperada baja sufrió el equipo chileno de tenis que competirá en la United Cup. Se trata de Alejandro Tabilo, el cual -a sólo días de que se inicie el evento- comunicó su decisión durante esta jornada y argumentó que privilegiará terminar bien su pretemporada e inscribirse en la qualy del ATP de Auckland que comienza el sábado 6 de enero.

El número 85 del ranking ATP le deja su lugar a Gonzalo Lama (518°) y el equipo que capitaneará Jaime Fillol también será integrado por Nicolás Jarry, Tomás Barrios, Daniela Seguel y Fernanda Labraña. Juntos enfrentarán en primera instancia a Canadá y Grecia y este último país parece ser el escollo a superar pues tienen el plus de contar con tenistas top ten tanto en el ranking masculino como en el femenino (Stefanos Tsitsipas (6°) y María Sakkari (9°).

¿Cómo llegó Chile al evento oceánico? A la justa que se desarrollará en Australia se clasificó por primera vez gracias al gran año que tuvo Nicolás Jarry en el circuito ATP, dónde terminó el año en el casillero 19 y le permitió a nuestra nación decir presente en la primera ronda, dónde el ganador del grupo pasa a la siguiente fase de los ocho mejores.

El torneo nació para zanjar las disputas que se habían originado por la creación de la ya fenecida ATP Cup y reemplaza a la Copa Hopman que se realizó hasta 2019. Además, está establecido que los deportistas pueden obtener hasta 500 puntos para su ranking y se reparten 15 millones de dólares en premio.

A esto se le añade que Jarry llegará con entrenador nuevo al otro lado del mundo, pues la semana pasada comunicó que el argentino Juan Ignacio Chela será su coach. “Estoy muy contento de sumarlo al equipo, creo que me va a aportar mucho con su conocimiento, tanto con la experiencia como jugador como entrenador”, reveló el número uno de Chile.

Y por si todo eso no bastara, su abuelo -Fillol- será el líder que lo guiará en este torneo que abre la temporada del tenis a nivel mundial. “No creo que haya un caso así en el mundo. Tiene esa gracia. Esa es la principal razón por la que estoy yendo. El nieto es el que tiene la opción de elegir al capitán. Las características de esta copa igual no son tan rigurosas y la función del capitán es algo distinta a lo que se acostumbra, ya que tiene un rol más amplio y no tan tradicional”, detalló la otrora gloria de la actividad.