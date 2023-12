Ministra Orellana aclara sus dichos sobre juicio de Jordhy Thompson

La ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana se abordó nuevamente el caso de violencia de género del futbolista de Colo Colo Jordhy Thompson en contra de su expolola, donde aprovechó de aclarar los dichos emitidos el día domingo que causaron una serie de reacciones, entre ellas la de la Fiscalía y la propia víctima.

“En primer lugar yo lamento mucho la forma en la que esto se aborda. Se toma casi como si fuera farándula. Lo que señalé ayer fue lo que señaló la víctima cuando salió la resolución de que se levantara el arraigo nacional. Manifestó que estaba decepcionada. Insistí siempre en que vamos a respetar porque es nuestra representada”, comenzó indicando en una entrevista con Mega.

“Hay que entender que los procesos son distintos. Una cosa es no apelar y otra es seguir con el jucio”, continuó. “Esto es reiterativo para el caso de Jordhy Thompson. Es un caso super mediático, pero no deja de ser un caso de violencia sobre la mujer”, prosiguió.

“Lo relevante acá, y quiero reiterar. Ella es nuestra representada. Por supuesto que yo no hablo directo con cerca de las mil personas que tiene representando el ministerio de la Mujer. Cada víctima tiene contacto institucional con su abogado representante. Esa es la forma en la que la institución funciona. No he hablado con ella porque tiene un representante. En primer lugar, no se ha desistido de la acción judicial. Una cosa es el ministerio y otra cosa es la Fiscalía”, continuó.

En cuanto a la reacción de la víctima tras darse a conocer sus palabras, Orellana aseveró que “lo que se entendió, lo que se publicó son cosas distintas. Reitero lo que señalé ayer. Siempre vamos a seguir con la búsqueda judicial que busquen nuestras representadas. Una cosa es no apelar a la decisión del levantamiento de arraigo y otra es la acción judicial”.

“Nosotras nos contactamos a través de un abogado. Para explicar cuál fue el pedacito que eligieron para levantar la polémica. La acción penal no se ha extinguido, no se acabó. Ella sigue con la representación de nuestro servicio. Otra cosa es que no se apele a la medida cautelar”, insistió.

Consultada por la respuesta que tuvo la víctima, aseguró que “le dieron información parcial sobre mis declaraciones”.

El desarrollo de la polémica

Durante el domingo la ministra se refirió a la decisión de la justicia de establecer un pago de 100 millones de pesos para suspender la medida de arraigo nacional que arrastra el jugador de Colo Colo, lo que le da la posibilidad de partir a Rusia.

“Hay muchos intereses económicos de por medio, de representantes, de clubes, etcétera... Y es algo que cobra mucha relevancia y se habla de la carrera y los excedentes que dejaría para el club, pero eso no son los focos para nosotras. Para nosotras el foco es el bienestar y la seguridad de nuestra víctima y no una carrera futbolística”, sentenció en entrevista con Chilevisión.

Luego la representante del Gobierno agregó que “en estos casos, hay muchos riesgo de reincidencia. Ahora -quizás- con medio mundo de distancia baja el riesgo y es por eso que nuestra representada tiene la voz cantante de evaluar lo que prefiere hacer. Pero este es el tercer delito más denunciado a nivel nacional y es una limitante muy fuerte para el desarrollo de nuestro país”.

A continuación, Orellana aseguró que la expareja del deportista decidió no continuar con las acciones judiciales y entregó los argumentos en los que está basada esta determinación. “Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que además se siente defraudada. Eso es lo que ha expresado nuestra representada y es lo que vamos a respetar, por lo que no pondremos acciones legales a menos que ella lo decida”, anunció.

Sin embargo, los dichos de Orellana tuvieron una rápida respuesta por parte de la víctima. La joven expolola del deportista desmintió haber manifestado que desistiría de las acciones judiciales contra Thompson. “Yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”, contestó en diálogo con el sitio RedGol.

“Ni siquiera yo sé, nadie sabe por qué la ministra Orellana dijo eso. Hablé con todos y están todos en shock. Yo nunca en mi vida he hablado con ella. Para que diga algo así... lo encuentro muy grave. Aparte dice que quiero desistir por la exposición y ella al decir esta mentira me expone más”, sentenció.

De hecho, la propia Fiscalía salió a referirse sobre las palabras de Orellana. “La Fiscalía de Género de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente Señala que en relación con la investigación que lleva adelante en contra del futbolista Jordhy Thompson por los delitos de femicidio frustrado y desacato, NO obran antecedentes de una supuesta retractación de la víctima del proceso penal”.

Añadieron que “la fiscal del caso, que tiene contacto permanente con la víctima, conversó hoy con ella quien confirmó su disposición a continuar con la causa”.

Por todo lo anterior, la ministra Orellana aclaró a través de un comunicado que “con respecto al caso de nuestra representada, Camila Sepúlveda, me gustaría reiterar que el proceso judicial continúa y desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del SernamEG, vamos a seguir representándola, así como poniendo todos los esfuerzos en su protección y reparación, por supuesto y tal como declaré en la mañana (ayer), respetando su voluntad y autonomía. Es necesario recordar que una cosa es no apelar a la suspensión del arraigo nacional y otra cosa es no seguir con el proceso judicial, cosa que no se nos ha solicitado”.