Expareja de Jordhy Thompson desmiente a la ministra Orellana respecto al juicio en contra del futbolista

Jordhy Thompson sigue en la palestra. La acusación de violencia de género que pesa sobre el futbolista surgido de Colo Colo sigue siendo tema, uno que escala incluso hacia las autoridades del país. Este domingo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, criticó la decisión de la justicia de suspender la medida de arraigo nacional en contra del jugador, previo pago de 100 millones de pesos, medida que le permitiría partir al fútbol de Rusia y así reinsertarse en la actividad luego de ser apartado del primer equipo del Cacique.

Además, durante su entrevista en Chilevisión durante esta mañana, la ministra declaró que la expareja de Thompson decidió no continuar con las acciones judiciales y entregó los argumentos para tomar esa determinación. “Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que además se siente defraudada. Eso es lo que ha expresado nuestra representada y es lo que vamos a respetar, por lo que no pondremos acciones legales a menos que ella lo decida”, anunció.

“Nuestro servicio representa los intereses de la víctima y es ella la que nos interesa y en ese sentido, nosotros siempre vamos a respaldar las decisiones de las mujeres adultas”, añadió la autoridad de Gobierno.

Sin embargo, los dichos de Orellana tuvieron rápidamente una respuesta de parte de la víctima. La joven expolola del deportista desmintió haber manifestado que desistiría de las acciones judiciales contra Thompson. “Yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”, contestó, en diálogo con el sitio RedGol.

“Lo encuentro gravísimo que haya dicho eso ella, porque se presta para exponerme más. Todo el odio me llega a mí”, agregó la mujer. Además, dijo que ya tomó contacto con el Ministerio de la Mujer y que no sabe por qué se hicieron aquellas declaraciones.

“Ni siquiera yo sé, nadie sabe por qué la ministra Orellana dijo eso. Hablé con todos y están todos en shock. Yo nunca en mi vida he hablado con ella. Para que diga algo así... lo encuentro muy grave. Aparte dice que quiero desistir por la exposición y ella al decir esta mentira me expone más”, sentenció.