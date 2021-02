Alemania borra a Djokovic y España se mete en semifinales sin Nadal

Jornada dispar la de anoche en Melbourne Park. La tensión y entrega que se vio en el cruce Serbia - Alemania, contrastó con la pasividad de la derrota española, ya clasificada, ante Grecia. Además Francia le ganó a la Austria de Thiem, en un duelo de países eliminados. Ahora Italia va contra los españoles y Rusia será el rival de los alemanes. La ATP Cup comienza a definirse y los jugadores van por todo, aunque ya con un ojo puesto en el Abierto de Australia.

La gran serie de la jornada fue la de alemanes y serbios. Ambos necesitaban ganar para conseguir un cupo en semifinales. Por eso la tensión estuvo al limite. Serbia buscaba seguir luchando por el bicampeonato y Alemania quería dar un golpe de autoridad. El primer punto fue para los teutones.

Struff (37) dominó las acciones y venció a Lajovic (26) por 3-6, 6-3 y 6-4. El número dos de los alemanes se mostró suelto y profundo, obligando a su rival a tener que jugar al limite prácticamente todos los puntos. La velocidad media de pelota fue su gran clave. Con la situación en desventaja Djokovic (1) saltó a la cancha.

Y que partido que entregaron Djoko y Zverev (7). 2 horas y 33 minutos de puro tenis. El Principito tuvo una noche de ensueño con su servicio, logrando velocidades y porcentajes de acierto a los que no nos tiene acostumbrados. En el primer set fue inquebrantable, sirviendo continuamente sobre los 200 kilómetros por hora. Su saque más rápido llegó a 228. Una locura.

Pero enfrente estaba el mejor jugador del mundo, y el serbio lo demostró. Pese a que perdió 2 a 7 el tiebreak del primer set, Djoko no decayó y esperó su momento en el segundo parcial. Llegó cuando Zverev sacaba con el marcador dos iguales. El alemán decayó con su servicio y cometió el pecado de meter una doble falta con el marcador 40-40. Novak, uno de los jugadores con mejor devolución del circuito, no perdonó. 3-2, 4-2, 5-2 y 6-2. El partido ya tenía un favorito.

Zverev en el tercer set buscó seguir confiando con la velocidad de su servicio. Los primeros saques cerrados siguieron siendo una pesadilla para Djoko, pero su porcentaje de acierto comenzó a bajar. Eso hizo que el alemán, producto de la motivación o del miedo de tener tiempo para pensar, se la jugara con sus segundos servicios. No es normal ver al número siete del mundo tirando segundos servicios a 209 kilómetros por hora, cosa que no cambió ni siquiera en los juegos definitorios. Djokovic por su parte jugó a lo suyo. Soltura, velocidad y potencia. Entregó puntos de resumen semanal y se metió en la cabeza del alemán. Zverev no era el mismo.

7-5 fue el tercer set para el jugador de Serbia y la serie estaba igualada. Que difícil es ganarle a Djokovic en Australia.

En el dobles ambos saltaron a la cancha, extenuados todavía por el partido que acababan de jugar. Pero la dupla Struff - Zverev estuvo intratable. Los alemanes sabían que podían dar el batacazo y no lo desaprovecharon. 7-6, 5-7 y 10-7 en el súpertiebreak del tercero para abrochar el paso a semifinales. La ATP tendrá nuevo dueño. Alemania la mira de reojo, pero primero tiene que vencer a la potente Rusia.

España cumple y se desliga

Lo de los españoles fue claro, solo importaba asegurar el paso a semifinales. Eso los obligaba a tener que ganar uno de los tres partidos contra Grecia, situación fácil si se piensa que los helénicos solo tienen un jugador que compite en estos niveles. El resto son invitados de lujo, que están ahí solo por Tsitsipas (6).

Y el punto llegó de inmediato. Carreño Busta (16) le ganó sin ningún apuro al débil Pervolarakis (462) y aseguró matemáticamente el billete para estar dentro de los cuatro mejores. Después, Stefanos descontó tras batir a Bautista Agut (13). El “Rayo griego” demostró por qué es el futuro del tenis. Su derecha y su juego de red tuvieron una noche espectacular.

En el dobles llegó la pillería. España estaba lista y no quería seguir alargando el asunto. En un acto totalmente protocolar jugó el primer juego del dobles y se retiró. La nula sorpresa de los griegos daba a pensar que el abandono ya estaba pactado. Los Españoles debían presentarse, eso era una obligación, pero con el Abierto de Australia tan cerca y con las semis a 24 horas de jugarse, arriesgar parecía mucho. Nadal aún no aparece en la Rod Laver Arena y todo parece apuntar a que no competirá hasta el Grand Slam australiano. Lo de la espalda, según él, no es grave, pero Rafa siempre ha sido cuidadoso. Contra Italia no está en la papeleta de jugadores.

Thiem gana pero Austria pierde

El pupilo de Nicolás Massú da por terminado un torneo discreto, en lo personal y en lo grupal. Austria perdió sus dos series, contra Italia primero y contra Francia ayer. Thiem (3) logró ganar por primera vez, pero solo jugó un set. Su rival, Benoit Paire (28), se retiró tras perder 6-1 el primer parcial. Acusó un dolor en su brazo.

El otro singles lo ganó Mahut (8D) y la serie quedó igualada. En el dobles los franceses demostraron ser mucho mejores. Premio de consuelo para una selección que siempre se queda corta.

Dominic ahora descansa, esperando su debut en el primer Grand Slam de la temporada. Será contra Mijaíl Kukushkin (90). Thiem defiende final, y sabe que para eso tiene muchas cosas que mejorar.