Alexis alaba a Vidal: “Es un jugador que entiende mucho de fútbol"

Alexis Sánchez y Arturo Vidal empiezan a entusiasmar al Inter. Las máximas figuras de la Generación Dorada se reencuentran en el equipo italiano después de 13 años sin ser compañeros a nivel de club. La única vez que lo fueron fue en Colo Colo, en el que jugaron juntos hasta 2007. Ahora esperan reverdecer el complemento que lograron en el paso por los albos y, naturalmente, en la extensa trayectoria conjunta en la Selección, en beneficio del equipo de Antonio Conte.

El Niño Maravilla elogia al Rey. “Todo el mundo conoce a Vidal. Yo lo conozco desde hace 15 años y hemos jugado mucho juntos. Es un jugador que entiende mucho de fútbol y encontrar un jugador como él es difícil hoy en día. Sabe cuándo pasar el balón y tiene una visión de 360 grados del juego”, dice en una entrevista a Sky Sports.

Las loas también alcanzan para Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, con quienes pelea por un cupo en la ofensiva nerazurra. “Lautaro y Lukaku son dos jugadores increíbles. Tienen diferentes cualidades, como todos los atacantes. Tienen el deseo de marcar goles todo el tiempo y para un jugador que juega en ataque tiene que ser así”, dice.

Felicidad y cautela

Sánchez está feliz en el Inter. En el equipo italiano recuperó la alegría que había perdido en su discreto paso por el Manchester United. “Me gusta lo que hago, me encanta mi trabajo que es el fútbol. Toda mi vida he jugado al fútbol y estoy feliz de sentirme bien ahora. Cuando llegué al Inter me encontré con un entrenador que nunca te deja renunciar, que siempre está ahí y con jugadores que quieren aprender y ganar algo. Se ha creado una familia con todos los que trabajan aquí y esa es la belleza del club”, expresa.

En el mismo sentido, profundiza respecto de su comodidad: “Me siento en forma, soy un jugador que cuanto más juego mejor, en todos los sentidos: tanto para marcar goles como para asistencias. Estoy muy feliz porque quiero jugar y también estoy feliz por mis compañeros porque nos va bien”.

Sin embargo, Sánchez es cauto a la hora de hablar de los objetivos colectivos. "Es muy pronto para hablar del Scudetto, ahora tenemos que jugar y mejorar para ser más decididos. No tenemos que relajarnos, pero tenemos que estar siempre atentos queriendo ganar cada juego, ya sea fácil o difícil”, sentencia.