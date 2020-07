Alexis espanta el fantasma de su peor campaña goleadora en Europa

El reinicio del fútbol italiano era la ocasión ideal para que Alexis Sánchez tuviera un segundo aire y recuperara esa regularidad que requiere y que anhelaba tras partir al Inter de Milán. Hasta la fecha, ha dejado muy buenas sensaciones. Sus participaciones ante el Sassuolo y el Parma tuvieron críticas positivas, pero frente al Brescia fue descollante. Un gran rendimiento se coronó con un gol y dos asistencias. Una buena noticia considerando que también está en juego su futuro.

Los nerazzurri pudieron prolongar la cesión desde el Manchester United hasta la primera semana de agosto, para que termine la Serie A (el Calcio culmina en un mes) y alcance a estar en la reanudación de la Europa League, el 5 de agosto. El Inter tiene que enfrentar al Getafe por una llave pendiente de octavos de final. Se disputará a partido único en sede neutral, debido a los cambios de programación por el coronavirus.

El rendimiento del tocopillano alimenta las expectativas y pudo sacarse la frustración de no hacer goles, algo vital para cualquier delantero. El penal que transformó en gol ante el Brescia fue el primer tanto del jugador en nueve meses. En rigor, pasaron 277 días. No marcaba desde el 28 de septiembre de 2019, a la Sampdoria en Génova.

Sánchez solo tiene dos tantos en los 20 partidos que ha jugado con el Inter (794 minutos). Igualó la cantidad que hizo en la temporada pasada con el Manchester United, en 27 juegos. Se trata de la temporada más baja a nivel anotador del delantero en Europa. Desde su última temporada en el Udinese, la 2010-2011, siempre terminó el curso con una cifra de dos dígitos en goles (ver tabla). Fue con la camiseta del Arsenal, en la 2016-2017, cuando alcanzó su máxima efectividad: 30 conversiones en 51 encuentros.

El registro de goles de Sánchez en Europa.

Cabe consignar que el futbolista estuvo casi tres meses de baja, luego de que en octubre fuese intervenido quirúrgicamente por una luxación articular en el tobillo izquierdo, por una lesión producida en un amistoso entre Chile y Colombia, en Alicante.

“¿Sánchez? Le he elegido por sus cualidades. Desafortunadamente no pudimos contar con él durante mucho tiempo. Ahora empieza a sentirse bien, aunque todavía no es el Sánchez que me gustaba en Inglaterra. Sin embargo, tengo que decir que va por el buen camino y que ha jugado muy bien hoy. Poder disponer de todos los delanteros me hace estar mucho más tranquilo”, declaró Antonio Conte tras la actuación del tocopillano el miércoles.

Al ser consultado sobre si el chileno tendrá más oportunidades, el entrenador se mostró más ofuscado: “¿Qué quieres decir con que puede tener más oportunidades? Ha jugado todos los partidos hasta ahora. El problema es que no lo teníamos disponible antes... Me río cuando escucho esa mierda”.

Al Inter le quedan, a lo menos, 10 partidos para culminar el presente curso (9 fechas del Calcio y el duelo ante el Getafe por la Europa League), una ocasión perfecta para que Sánchez mejore sus cifras anotadoras. La Selección también lo agradecerá, si es que se concreta el inicio de las Eliminatorias para septiembre. Bueno, si la situación sanitaria en el continente lo permite.