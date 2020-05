Alexis Sánchez pierde terreno entre los deportistas más ricos del mundo

Alexis Sánchez se cae entre los deportistas mejor pagados del mundo. El tocopillano figura ahora en el 69º casillero del listado de Forbes, 16 puestos más abajo que en la misma publicación del año pasado.

El ariete del Inter de Milán totalizó 25,6 millones de dólares en ganancias durante el último ejercicio. En el anterior se había embolsado US$ 30,8 millones. El tocopillano es el único chileno que aparece en la nómina.

Dos futbolistas secundan a Roger Federer, quien lidera el escalafón con US$ 106,3 millones: Cristiano Ronaldo añadió US$ 105 millones a su cuenta corriente, uno más que el argentino Lionel Messi.

El top 5 lo completan Neymar, con US$ 95,5 millones y los basquetbolistas LeBron James, con US$ 88,2 millones, y Stephen Curry, con US$ 74,4 millones.