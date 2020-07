Alexis sigue respondiendo y el Inter se pone segundo

El buen rendimiento de Alexis Sánchez se transforma en una tendencia. Luego del retorno de la actividad en Italia, el seleccionado nacional ha ganado en participación y en relevancia. Fue nuevamente titular en la victoria del Inter por 3-1 sobre el Torino, para encaramar al equipo en el segundo lugar de la Serie A.

Luego del empate de la Juventus con Atalanta y la derrota de la Lazio, los lombardos tenían la chance de ubicarse segundos este lunes. Para ello, Conte siguió con su política de rotar a la pareja de delanteros. Hoy le tocó el turno a la dupla Alexis-Lautaro, dejando en la banca a Lukaku. El tocopillano, el mejor evaluado del equipo en los partidos anteriores, ya comenzó a buscar al argentino antes del primer minuto. Además, se hizo cargo de los córners y tiros libres. El Inter comenzó con buen ritmo y presión, dominando. Pero su rival tuvo suerte. El Torino tuvo una y convirtió. En los 17′, Andrea Belotti puso el 0-1 gracias a una severa falla del meta Samir Handanovic. Se le soltó el balón luego de un tiro de esquina y el 9 rival solo tuvo que empujarla.

Un golpe al mentón para el Inter, que no ha logrado corregir errores defensivos que le han costado goles tras el confinamiento. En los 32′, Lautaro tuvo el empate, pero definió al cuerpo del golero Sirigu. Los nerazzurri no escatiman en ganas y buscar por todos lados, sobre todo por las bandas, pero su carencia de profundidad le pesa para manifestar eso en más goles.

El panorama cambió para el segundo tiempo. Porque el Inter salió con una disposición avasallante. A la larga, se demoró menos de cinco minutos en remontar. En los 48′, Ashley Young logra igualar con una volea tras pase atrás de Martínez, quien le baja el balón con la cabeza. Tres minutos más tarde, el uruguayo Diego Godín convierte de cabeza, tras pivoteo de Sánchez. Gracias a un cambio de actitud traducido en más efectividad, el Inter lo dio vuelta.

Aunque no llegó a convertir, el chileno participó activamente en la construcción ofensiva de su escuadra. Derroche de movimientos e ímpetu. Otro ejemplo fue para el 3-1. Alexis roba un balón en mitad de cancha, avanza y asiste a un Lautaro Martínez con espacio de cara a portería. El transandino remata, se desvía en un defensa y el balón le pasa por arriba a Sirigu. Nuevamente el ex Arsenal, amonestado por infracción, demostró que está en un buen estado de forma y justifica su presencia en la estelaridad. Tiene una virtud que en el plantel del Inter escasea: hace jugar al resto. Desde febrero que no jugaba dos partidos completos seguidos.

Gracias a este resultado, el Inter se ubica en el segundo lugar de la tabla con 68 puntos. Tiene el mismo puntaje que la Lazio, pero están arriba porque a igualdad de unidades se define por el enfrentamiento directo y los de Milán vencen en ese ítem. Este jueves, visitarán al SPAL.

Resultados 32ª fecha

Lazio 1 – 2 Sassuolo

Brescia 0 – 3 Roma

Juventus 2 – 2 Atalanta

Genoa 2 – 0 SPAL

Parma 2 – 2 Bologna

Fiorentina 1 – 1 H. Verona

Cagliari 0 – 0 Lecce

Udinese 1 – 3 Sampdoria

Napoli 2 – 2 Milan

Inter 3 – 1 Torino