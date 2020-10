Alexis, Vegas y hasta Tabárez: los nombres propios que tocó Rueda

La comparecencia de Reinaldo Rueda ante los medios de comunicación no solo consideró los aspectos generales inherentes al desarrollo que prevé para el inicio de las Eliminatorias, en el duelo ante Uruguay. También alcanzó algunas consideraciones respecto de nombres específicos, que están en la nómina, respuestas por algunos que no fueron considerados y hasta elogios para el técnico charrúa, Óscar Tabárez.

Alexis Sánchez, Mauricio Isla y Sebastián Vegas, en el caso de los nominados y Eugenio Mena, en el caso de los que no fueron considerados, pero aparecieron como eventuales consultas periodísticas, merecieron alguna reflexión específica.

Alexis Sánchez

La inquietud de Rueda pasa por la escasa continuidad que ha tenido el Niño Maravilla considerando el tiempo desde que dejó el Manchester United hasta su actualidad en el Inter. "Alexis lleva dos años muy difíciles, muy traumáticos. Solo ha hecho seis partidos de noventa minutos en dos años. Lo de ahora es impredecible. Es muy difícil evaluar en un entrenamiento cuando no lleva 10 o 12 partidos continuos en su liga. Solo después del partido habrá una mayor certeza”, explicó respecto del tocopillano, más allá de que lo considere uno de los elementos diferenciadores de cara al duelo ante los charrúas.

Mauricio Isla

La imposibilidad de contar con el Huaso, ante la situación médica que lo involucra dado el contagio por coronavirus, es una tema que incomoda al estratega, quien lo hizo sentir. “Isla está habilitado en el Brasileirao, por Conmebol, pero el protocolo uruguayo no lo permite. No lo comparto, pero se tiene que respetar”, establece. La pretensión del estratega es contar con el defensor del Flamengo para el encuentro frente a Colombia.

Sebastián Vegas y Nicolás Díaz

La plaza de lateral izquierdo era una de las que más genera discusión ante la ausencia de especialistas indiscutidos después del retiro voluntario de Jean Beausejour. A Rueda le incomodó, en ese sentido, que se cuestionara la opción de Sebastián Vegas, favorito para ocupar la plaza. "Se ve que no ha visto los juegos del Monterrey, que no ha visto el comportamiento de Sebastián Vegas. Que no ha visto a Nicolás Díaz y que no ha visto, tampoco, los dos juegos que ha realizado Racing y en qué minuto ha entrado Eugenio, cuántos minutos ha hecho y que la liga argentina no ha iniciado todavía la competencia. Debemos hablar de los que están.

Oscar Tabárez

Un nombre del adversario de Chile le cambió la cara a Rueda: el del técnico Óscar Tabárez. “El Maestro Tabárez es mi ídolo, un referente de un proceso histórico en el fútbol sudamericano. Es inédito por soportarlo (el proceso) durante 13 años. Uruguay está posicionado como la mejor selección sudamericana. Hay respeto por el trabajo que ha realizado. Mi respeto y mi admiración”, declaró en referencia al longevo entrenador.