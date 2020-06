Alexis y Bravo trazan su futuro

Alexis Sánchez y Claudio Bravo deben empezar a definir su futuro. Hoy se termina la relación contractual del delantero con el Inter. Para el arquero, la fecha también debía ser el límite. Sin embargo, la emergencia por el coronavirus, con la consiguiente reprogramación de la temporada inglesa, derivó en una extensión del vínculo del guardameta hasta agosto.

El Niño Maravilla depende de la voluntad del Manchester United, con el que tiene contrato por dos años más y que no lo considera entre sus prioridades. Los ingleses apuestan por recuperar al menos una parte de la millonaria inversión que realizaron cuando lo ficharon desde el Arsenal, una época en que el tocopillano era considerado el mejor delantero de la Premier. El Inter lo quiere retener, pero ofrece apenas una extensión del préstamo. En Old Trafford no se convencen de la fórmula. Quieren, al menos, aliviar una buena parte del salario del ariete, quien llegó a ser el sueldo más alto de la competencia inglesa. Ole Gunnar Solskjaer ha declarado que lo espera, pero nunca ha dicho para qué. Los lombardos esperan retenerlo al menos hasta agosto, fecha en la que finalizará la Serie A.

Sánchez se deja querer. Hace una semana declaró que estaba cómodo en el Inter y deslizó su intención de quedarse. Si bien el momento de Lukaku y Lautaro, sumado a su inestabilidad física lo han relegado a la suplencia, cuando ingresa su aporte se nota. De hecho, después de la victoria sobre el Parma, en la que Sánchez mostró destellos de su calidad, la prensa italiana se deshizo en elogios. “En este momento, debería estar prohibido dejarlo fuera”, escribió Calciomercato. Los números, en todo caso, atenúan la percepción. Desde que está en Milán, Sánchez suma apenas un gol en los 12 encuentros en los que ha participado en la Serie A, tres de ellos como titular. Acumula 289 minutos. A eso se suman cuatro presencias en la Copa Italia, dos en la Europa League y una en la Champions.

Bravo fue titular en el partido frente al Newcastle United, que terminó en un 2-0 que le dio al City la clasificación a las semifinales de la FA Cup. El guardameta respondió con solvencia, pese a que no jugaba desde marzo. Su presencia en la Premier, en la que suma cuatro partidos, se vio favorecida en esta temporada por una lesión del brasileño Ederson, pero su ámbito de acción siguen siendo las copas domésticas, en las que la titularidad le pertenece.

Igualmente, Bravo sigue siendo un nombre apetecido y mientras Guardiola pospone públicamente la decisión para cuando la temporada finalice, en Inglaterra y el resto de Europa empiezan a surgir opciones para que continúe su carrera. En la misma Premier, y ante la lesión que sufrió el arquero Bernd Leno, al ex Colo Colo lo sitúan como una opción para el pórtico del Arsenal. En la banca de los Gunners está Mikel Arteta, ex colaborador de Pep en el City, lo que aumenta las posibilidades. En principio, la ausencia del germano se esperaba para seis meses, pero los plazos se acortarían. Sin embargo, la búsqueda incluye más opciones. En los últimos días también se ha situado a Bravo en la órbita del Besiktas, de Turquía. Y hace un tiempo se le mencionó como una posibilidad en el New York City, de la Major League Soccer, un club que está hermanado en términos de propiedad con su actual escuadra.