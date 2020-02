Scolari y Alfaro lideran el casting de Colo Colo

La búsqueda del nuevo entrenador de Colo Colo es la gran misión de Blanco y Negro. El gerente deportivo Marcelo Espina le presentó al directorio una lista de varios nombres para encabezar la banca alba.

Gustavo Alfaro, extécnico de Boca, es uno de los candidatos que suma adeptos, mientras que Luiz Felipe Scolari, campeón del mundo con Brasil en 2002, es otro que gusta en el directorio, pero sus altos ingresos complican.

Sin mencionar al brasileño, Espina dijo que no pierden la ilusión de convencerlo: "A veces la gente se mueve por convicción, por deseos, por desafíos, por otras cosas. No todos se mueven por la plata, hay gente que sí y está bien que así sea, pero otros que no. El escudo que tenemos también pesa".

Por la jerarquía de los candidatos, el gerente asegura que los plazos no son tan rápidos.

"Se avanza, quizás en tiempos un poco más lentos que el club quisiera, pero no es una decisión sencilla y hay un interlocutor del otro lado que maneja sus tiempos", afirmó.

En el directorio, de todos modos, le pidieron a Espina sumar algún candidato más a la lista.

"Tenemos que estar tranquilos en la decisión. El directorio está consciente de que hay que tomar una determinación en conjunto", sentenció el gerente, quien fue comisionado para llevar las negociaciones adelante.

En tanto, Colo Colo sufrió la baja de Iván Morales, quien sufrió la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que estará seis meses fuera de las canchas. En este sentido, Marcelo Espina expresó que todavía no analizan la opción de sumar un nuevo fichaje tras la lesión del delantero.