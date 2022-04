Alfonso Parot bautiza el mal momento de la UC: “No le pondría crisis, es solo una mala racha”

Cuatro derrotas seguidas y un nivel de juego muy lejano al que los llevó a ser tetracampeones del fútbol chileno está mostrando Universidad Católica. Pero en San Carlos de Apoquindo no quieren entrar en pánico y esperan que el clásico ante Universidad de Chile sea el comienzo de una nueva era de triunfos.

“No le pondría ‘crisis’ a lo que estamos pasando, solo es una mala racha. Es un momento del equipo y a todos les pasa que a veces estás arriba y en otras ocasiones, no. A veces estás bien y en otras mal, pero son situaciones y momentos que viven los equipos y ahora tenemos un pequeño bajón y estamos trabajando día a día para salir de ello”, asegura Alfonso Parot.

El defensa agrega que “todos los clásicos son importantes. Independiente del partido que venga. Si ganamos, nos va a servir mucho para lo que viene. Pero ahora estamos enfocados en la U”.

Por último, el cruzado habla sobre Cristián Palacios y Ronnie Fernández. “Son grandes jugadores y están en un gran equipo, por lo que hay que estar atento y preparados para este desafío y tratar de darle una alegría a la gente”.

Un clásico diferente

En la otra vereda, Felipe Seymour no quiso asumir el favoritismo que algunos le dan a Universidad de Chile por haber salido del espiral de la derrota y sumar cuatro puntos de los últimos seis disputados. “Siempre se habla del favoritismo y todos sabemos que los clásicos son diferentes, distintos, y no hay que tomar los momentos actuales para hablar de este partido”, dijo.

Luego añade que “fue importante ganar el último partido, pero este es un clásico y es distinto y sabemos lo que nos jugamos”. ¿Y qué es lo que estará en cancha? “Al estar en un equipo grande siempre recibes cuestionamientos y críticas. Siempre debes rendir un examen semana a semana y para nosotros lo importante es llegar bien y encontrar un funcionamiento que nos permita la contundencia y la regularidad, para seguir mejorando”, añadió.

El volante azul habló también del fallido duelo ante Colo Colo y sentencia que “más que no repetir lo hecho en ese partido, hay que pensar en qué debemos hacer. Y son cosas puntuales desde lo táctico, cuidar la concentración, también será importante tener la pelota e identificar los tiempos del partido, manejar la agresividad y no pensar lo que no se hizo contra Colo Colo, sino lo que haremos ante la Católica”.