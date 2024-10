Almirón se desentiende de la U: “Ellos juegan el clásico y yo estoy enfocado en el domingo”

Jorge Almirón sabe que está frente a un fin de semana decisivo. Aunque no lo involucra, directamente, lo que suceda en el Clásico Universitario incidirá en el futuro de Colo Colo. Una derrota de la U allanará el camino para la consagración del Cacique, que, por cierto, tiene que hacer su parte frente a Palestino. De hecho, el esfuerzo del entrenador albo está puesto, precisamente en que sus dirigidos no pierdan el foco. “Para nosotros el partido que viene es todo, ellos juegan el clásico y yo estoy enfocado en el domingo. Siempre el partido que viene es el más importante y después nos enfocamos en la Copa Chile que también es importante”, establece el técnico albo, en relación a sus prioridades en las próximas horas y, luego, en el transcurso de la semana.

“Nosotros entrenamos, nos preocupamos en el partido siguiente, siempre lo hemos llevado así. El equipo está muy motivado, hoy depende de nosotros y estamos enfocados. Debemos ir paso a paso, el partido del domingo es fundamental, será duro, con un rival difícil, a las 15:00 horas y en una cancha complicada”, insiste. Incluso incorpora en el análisis una variable adicional. “Uno analiza siempre a los rivales y será un partido totalmente emocional. Debemos estar muy preparados y lo tenemos que asumir como candidato. Vamos a salir a buscar el partido”, postula.

Confianza

El entrenador deposita su confianza en el manejo de los futbolistas que dirige. “Tenemos muchos jugadores de experiencia que saben jugar este tipo de partido. Nos preparamos siempre para el partido que viene, pensando en el rival de turno. Están todos los jugadores bien preparados y la competencia es fuerte dentro del plantel”, plantea.

Para el choque ante los árabes, recuperará a uno, clave por lo demás: Carlos Palacios. El ariete no pudo actuar frente a La Calera porque no recibió la autorización expresa de la ANFP después de haber salido de la concentración de la Selección, en la antesala del partido frente a Colombia. “Lo de Carlos (Palacios) lo aclaró él, es un tema personal. La directiva hizo un documento para ver si podíamos contar con él o no y tras la respuesta de la Federación, salió de la concentración, pero ahora puede jugar y nos encuentra a todos los jugadores bien”, sostiene, en una postura que ya había manifestado días antes.

Almirón, en el alegato contra José Cabero (Foto: Photosport)

También confirma una reaparición clave. “Javier Correa ya está disponible para jugar”, dice en relación al transandino. “Y Guillermo Paiva trabaja mucho para el equipo. No ha podido convertir, pero quedan tres partidos. Los delanteros tienen que estar preparados para el momento, son muy buenos jugadores los dos y se vienen tres finales para nosotros”, sostiene en relación al guaraní, quien ha evidenciado la presión que le genera su falta de efectividad frente al arco rival.

El estratega aclara, también, una preocupación clave: el cumplimiento de los minutos para jugadores juveniles. “El reglamento de los que van a la Sub 20 cumplen 63 minutos y nos quedan 203 minutos por cumplir. Tenemos que sumar, viene el cierre del torneo, el plantel lo sabe y vamos a cumplir con el reglamento”, plantea, de modo de terminar con esa inquietud.

Almirón reflexionó, finalmente, por su ausencia en encuentros definitorios, después del exabrupto que protagonizó en el clásico ante Universidad Católica con el juez José Cabero. “Ha sido difícil, pero tengo que acatar el error que cometí. Por suerte, sacamos los resultados, seguimos en la pelea, nos acomodamos bastante bien en la tabla y seguimos por la línea de un equipo grande que es ganar siempre”, concluye.