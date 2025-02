Almirón toma nota: la lucha por ser el Sub 21 de Colo Colo

En el año de su centenario, Colo Colo armó un amplio plantel para afrontar de buena forma la Copa Libertadores, la Liga de Primera y la Copa Chile. Refuerzos con trayectoria internacional arribaron al Monumental para engrosar una interesante base que los albos ya tenían de la temporada anterior. Por lo mismo, Jorge Almirón ya ha dado muestras de su conformidad respecto a la plantilla, con la que podrá fomentar la competencia interna con varios jugadores por puesto. Sin embargo, hay un aspecto que, al igual que en 2024, al parecer nuevamente será un dolor de cabeza en el Cacique: cumplir con la regla del Sub 21.

Durante la campaña que coronó a los albos con su estrella 34, recién en la última fecha pudieron cumplir con esta norma, específicamente en el duelo ante Deportes Copiapó en el norte del país. Para colmo, este año no podrán contar con nombres como Daniel Gutiérrez o Cristián Riquelme, quienes ya no suman minutos para esta norma que en este torneo incluye a jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2004.

Cabe destacar que para las bases del actual torneo quedó establecido que cada club deberá sumar al menos el 70% de los minutos del torneo con un Sub 21, es decir, en total se deben acumular más de 1.890, con un máximo de 90 minutos por partido.

Los que sumaron el torneo anterior

La alineación de un Sub 21 representa un desafío no menor para el DT de Colo Colo. Durante el año pasado, incluso debieron fichar a mitad de año un jugador para que ayudara a cumplir con esta regla, como fue el caso del mencionado Cristián Riquelme, que llegó desde Everton. En general, la cantera no tuvo demasiado espacio en las oncenas de Almirón.

Durante el primer semestre de 2024, Damián Pizarro (antes de partir a Udinese), alcanzó a estar en cancha 596 minutos en 13 partidos, con la particularidad que por ser nacido en 2005 sumó el doble para efectos de esta regla. Para la espectacular segunda rueda del Cacique, apareció en varios encuentros Leandro Hernández, un joven puntero que, al ser nacido en 2005, también acumuló el doble de minutos.

Los elegidos

Precisamente Hernández es uno de los Sub 21 en que Colo Colo centra sus esperanzas. El año pasado jugó 129 minutos y cinco partidos en total. Almirón lo ubicó como puntero y hasta de carrilero por la banda derecha, en lugar de Mauricio Isla. ¿Ocurrirá lo mismo este año?

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

No obstante, el nombre que corre con más ventaja para este año es el de Francisco Marchant. El volante ha sido el único sub 21 considerado en los cuatro duelos oficiales disputados por los albos este año. Incluso, el miércoles 12 de febrero, ante San Felipe, fue titular por la derecha y jugó 67 minutos, en los que mostró tener una buena técnica, control de balón y personalidad para pedir la pelota en varias jugadas.

Después de ese encuentro, Almirón valoró su desempeño: “Es su primer partido de arranque y nos quedó a todos la sensación de que puede dar mucho más, seguro. Genera confianza en todos; todos lo buscan, porque es un chico que no la pierde, juega bien. A él le faltaron minutos hoy, pero es el primer partido, tenemos confianza en que nos va a ayudar mucho y estoy muy contento por él. El partido fue correcto el de él pero sé que va a dar mucho más“.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Además, ante las molestias físicas que presentó Marco Bolados en el duelo ante La Serena, y a raíz de la lenta recuperación de Salomón Rodríguez por un problema en el tobillo, Marchant tiene chances de ver acción incluso como titular en el partido de la segunda fecha contra O’Higgins, que será el próximo lunes.

Como dato anecdótico, heredó la camiseta números siete, que la temporada anterior era usada nada menos que por Carlos Palacios.

Por último, otro que puede contribuir a cumplir la norma sub 21 es el central Nicolás Suárez, quien también nació en 2005 y que estuvo presente en el Sudamericano Sub 20. Sin embargo, este 2024 la defensa ha sido una zona particularmente sensible para el Cacique, en donde Almirón suele no efectuar grandes cambios.