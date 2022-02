Álvaro Brun, el as bajo la manga que tiene la Universidad de Chile ante la negativa de Ojeda

Álvaro Brun está cerca de la U. Ante la negativa de Rosario Central en la negociación por Emmanuel Ojeda, los laicos se movieron rápido y ya tienen una nueva carta para reforzar el medio terreno.

A sus 34 años, al uruguayo se le presenta una oportunidad de salir al extranjero por tercera vez, antes jugó en Gimnasia de Jujuy, de Argentina, y en Real Estelí, de Nicaragua.

¿Quién es este mediocentro charrúa? Con un 1.87 de estatura, Brun se ha perfilado como uno de los emblemas del proyecto deportivo del Montevideo City Torque. Arribó en 2017 a los Ciudadanos y ya ha jugado 133 partidos con la camiseta celeste. Antes pasó por varios clubes del fútbol de su país, además de las mencionadas salidas al exterior.

El capitán

No es un misterio que bajo el mandato de Santiago Escobar la U se ha reforzado con futbolistas conocidos por su carácter. El volante actualmente es el capitán del Torque, líder de un plantel que ve el crecimiento exponencial de un elenco joven. Brun cayó ahí cuando tenía 30 años, llegó en busca de la continuidad que le había costado encontrar en sus equipos anteriores y en cinco años se ha transformado en un emblema.

Antes de arribar al City uruguayo no lograba mantenerse más de dos años en un club, ni superar la treintena de partidos. Los Citadinos se transformaron en su lugar en el mundo.

En 2017 fue clave en el primer ascenso de la institución, la campaña en Primera División fue amarga, ya que descendieron de inmediato, pero tras un buen 2019, volvieron a la división de honor para el 2020. Desde entonces se han mantenido y ya se metieron en la Copa Sudamericana y Libertadores. Siempre con Álvaro Brun como titular.

La historia de Brun con el Torque es, literalmente, la del primer ídolo. Cuando el City Football Group adquirió la propiedad del equipo, él pasó a ser el emblema del crecimiento. Ha liderado el vestuario en todos los hitos del último lustro.

Álvaro Brun festeja un gol ante Montevideo Wanderers. (Imagen: Prensa MvdCityTorque)

De uno o dos toques

Entrando a la cancha, Brun se ha definido a si mismo como un jugador “de tener poco la pelota, a mí me gusta jugar siempre a uno o dos toques porque también conozco mis falencias”. Su posición es la de volante defensivo, de esos que se meten entre los centrales para ser opción de pase.

Es un jugador que se mueve constantemente dentro de su zona y que siempre intenta darle salida limpia al equipo. Solo si es necesario, opta por el pase largo, pero rifar la esférica no es su característica. Brun es un jugador al que no le cuesta cubrir espacios, si un zaguero rompe líneas, él toma su lugar para que el equipo no se desordene.

Las características descritas se acomodan a los que busca el cuerpo técnico azul. Además, no debería tener problemas de adaptación física, ya que en Uruguay ya se está jugando. Sin ir más lejos, fue titular en el empate entre Montevideo City Torque y Barcelona de Guayaquil, este martes, en el inicio de la primera fase previa de la Copa Libertadores.