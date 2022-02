El fútbol chileno le responde a Benado, la futura ministra del deporte: “Puede opinar, pero esta actividad es de privados”

Alexandra Benado, la futura ministra del deporte, en conversación con El Deportivo, reveló una de sus grandes preocupaciones. A casi un mes en el que deberá asumir el cargo, la elegida por el Presidente Gabriel Boric aseguró que se debe apurar la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol Profesional.

“No es solo mi diagnóstico, pero ha habido muchas opiniones desde la Conmebol y desde la FIFA, y creo que ahora es un buen momento para revisar la separación de la Federación de la ANFP”, comenzó diciendo. Su idea la fue desarrollando: “Sería interesante, pensando en el nuevo directorio que debería asumir este año, que pudieran poner atención de manera prioritaria a esa situación. Por un tema de transparencia; de que efectivamente las funciones no se dupliquen y que el fútbol, no solo el profesional sino que el femenino y las otras ramas que se desprenden de él, pueda tener la importancia que merece, y eso debe ser generado a través de la Federación de Fútbol de Chile y no de una asociación que agrupa a clubes privados”, agregó.

Las palabras de la profesora de Educación Física no pasaron inadvertidas en el fútbol chileno. Si bien desde la sede de la ANFP prefieron no refererirse a los dichos de la futura ministra, diferentes equipos que componen la actividad mostraron su sorpresa. Principalmente, porque los clubes chilenos vienen trabajando hace varios años en la separación de la ANFP y la Federación. Más cuando en agosto de 2020, la Conmebol, por petición de la FIFA, ya había presionado a la sede de Quilín: “Ponemos a su consideración el inicio del proceso de cambios de ESTATUTOS tanto del a FFCh como de las entidades afiliadas para la adecuación a las normativas de la FIFA y de la CONMEBOL, conforme establecen los estatutos correspondientes”, decía en la carta enviada en agosto de 2020, al por ese entonces presidente de la ANFP, Sebastián Moreno.

Clubes, en acuerdo con la separación

Los dichos de la ministra Benado fueron ampliamente comentado entre los presidentes de los clubes. Incluso, a través de los grupos de WhatsApp de los timoneles, se compartieron los dichos de la funcionaria de gobierno.

“Lo que dice la Ministra lo venimos trabajando hace tiempo. La Federación se tiene que separar. Es lo que todo el mundo piensa y en lo que se está trabajando”, dice Pablo Hoffman, presidente de O’Higgins.

Luis Baquedano, gerente de Unión Española, comparte la visión del ejecutivo del equipo de Rancagua: “Es un tema pendiente, no solo por transparencia como dice. La FIFA lo ha pedido y eso es algo público. Sé que en la modificación estatutaria, en esa propuesta que tiene los clubes, está la idea de aprobar la federación de la ANFP”. Además, el representante hispano destaca la necesidad de realizar la operación lo antes posible. “Es necesario, me parece que hay que transparentar la gestión de ambas entidades. La Federación de fútbol tiene otras misiones, como el trabajo del fútbol formativo, la Selección. La ANFP somos los clubes”.

Victoriano Cerda, presidente de Huachipato, tiene una visión totalmente opuesta. Asegura que hace años ya se viene trabajando de forma separada. “La Federación de Fútbol de Chile (FFCh) es una entidad completamente distinta de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). De hecho, corresponden a dos personas jurídicas -corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, en concreto- que, por ello, tienen diferentes y distintos roles únicos tributarios (RUT), socios, asambleas directorios, consejeros y un largo etcétera que da cuenta de esta situación. La vinculación que se hace entre ambas entidades se da, básicamente, por dos situaciones: La primera consiste en que el presidente de la ANFP detenta la presidencia de la FFCh, conforme a los estatutos de esta última, y, la segunda, es el hecho de que la ANFP recibió un mandato de la asamblea de socios de la FFCh para conducir la administración de la misma”, dice, a modo de explicación.

Luego, el empresario aborda los dichos de la ministra entrante y culpa a expresidentes que estuvieron en la sede de Quilín. “Este intento por instaurar una posverdad de que son la misma cosa lo generaron un par de ex presidentes de la ANFP a los cuales nunca les molestó detentar ambas presidencias -mientras las tuvieron- pero que, una vez que dejaron de ser presidentes de la ANFP, intentaron buscar levantar el tema artificialmente, pues la presidencia de la ANFP trae aparejado un ingreso muy elevado proveniente de CONMEBOL y -digamos las cosas por su nombre- debe ser doloroso perder esa importante fuente de ingresos”.

La salida de la Selección rumbo a la práctica del martes (Foto: Carlos Parra / Comunicaciones ANFP)

Cabe recalcar que Selección está lejos de ser una fuente de ingreso para los clubes. Hoy, los elencos del fútbol chileno, solo reciben dinero por los derechos de la transmisión televisiva, que les reporta cerca de $200 millones a los elencos de Primera y casi la mitad de ese monto a los elencos de la B.

El rol de la Ministra

Los dichos de la Ministra, si bien fueron compartidos, no dejaron de llamar la atención en los elencos. Más cuando Benado no ha generado ningún tipo de conexión con Pablo Milad, el presidente de la ANFP. Entre otras federaciones y atletas, de menos recursos, también lamentaron la importancia que le otorga la funcionaria a una actividad que se financia sin problemas, según información recabada por El Deportivo.

“Es una actividad entre privados. Los clubes son de empresarios. Me llama la atención que opine. Puede opinar, claro, pero sé si está dentro de sus facultades hacerlos. Es un tema que está radicado en el fútbol y la FIFA ya está trabajando en el tema. Es medio difuso si puede opinar”, dice Luis Baquedano, de Unión Española.

Victoriano Cerda, de Huachipato, agrega su versión. “La futura ministra del deporte tiene todo el derecho a opinar sobre cualquier materia que ella estime y el fútbol no es una excepción. Me imagino que -si lo considera del caso en su momento y se reune con personeros de la ANFP- se le podrá explicar y podrá darse cuenta de que resulta imposible separar algo que ya está separado. De otro lado, la decisión de quien debe ser el Presidente de la ANFP y, en consecuencia, de la FFCh, es una decisión autónoma de una corporación, sujeta a reglas legales y a la fiscalización de la autoridad pública”, señala.

“Creo que la futura ministra tendrá no solo el derecho, sino el deber, de involucrarse activamente en todas les temáticas relacionadas con el deporte en Chile y llevar adelante acciones que puedan colaborar con el desarrollo y mejoramiento de la actividad, tal como lo hizo durante todo su mandato la actual ministra Cecilia Pérez, que fue un aporte indiscutible para el desarrollo del fútbol durante su gestión, en cuestiones concretas como, por ejemplo, la actualización y ampliación de la infraestructura deportiva existente, o el hecho de que el fútbol pudiera volver a sus actividades durante la pandemia, o el desarrollo y fomento del fútbol femenino, entre muchos otros legados que deja su gestión y que se vinculan con el fútbol en particular. En ese sentido, estamos muy confiados de que la ministra Benado podrá continuar y reforzar lo que ha hecho la Ministra Pérez por el deporte, en general, y por el fútbol, en particular”, agrega.

Para cerrar, el timonel de O’Higgins se abre a recibir todo tipo de opiniones. “Estoy acostumbrado a que todo el mundo opine de todo. Si quiere opinar, que opine”, cierra Hoffman.