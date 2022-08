Álvaro Brun, volante de los azules: “La realidad es que nuestro gran objetivo es salvarnos del descenso”

La situación de Universidad de Chile es compleja, una realidad que los mismos jugadores reconocen. Así queda claro en las palabras del uruguayo Álvaro Brun, una de las bajas que tendrá el cuadro azul por suspensión, quien comentó el mal momento que vive su equipo en la tabla de posiciones.

“Esta es una situación difícil”, dijo el uruguayo a DirecTV, a la vez que agregó que “Universidad de Chile es un equipo grande, que no merece estar pasando por esto. La realidad es que nuestro gran objetivo es salvarnos del descenso”.

Sin embargo, el cuadro universitario tuvo un desahogo antes de enfrentar a Universidad Católica, el sábado en el Estadio Nacional. Una victoria ante Cobresal por la Copa Chile que entrega un incentivo al equipo del CDA para un duelo trascendental.

“En los últimos días se ha notado un cambio en la actitud, se ve que este es un equipo más solidario, más fuerte. Fue importante avanzar en Copa Chile, algo que queremos rectificar el sábado en el clásico”, aseguró el exjugador de Montevideo City Torque.

A ocho fechas del final, la U tiene la obligación de subir su nivel para enfrentar de mejor manera la lucha por no descender a la segunda categoría. Así también lo entiende Brun.

“Estamos peleando cosas importantes. Personalmente, quiero que Universidad de Chile se quede en primera división, que pelee copas y seguir lo más arriba en la Copa Chile”, dijo el volante de contención.

Después de no jugar el Superclásico por una roja y no estar en el equipo del sábado ante los cruzados, el charrúa también se refirió al tema disciplinario.

“El tema de las expulsiones lo he dejado a un lado, no fue por desequilibrio emocional, fue un cúmulo de malas decisiones. Si bien no estaré presente en este partido, como equipo queremos dar una alegría a la gente”, aseguró el uruguayo de 35 años.