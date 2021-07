Arturo Sanhueza: “Ganarle a la U es especial; en la calle, la gente de Colo Colo siempre me lo pide”

Arturo Sanhueza disfruta por partida doble. Con Fernández Vial, el mediocampista acaba de dejar en el camino a la U en la Copa Chile. El aurinegro es el club que formó al mediocampista y, muy probablemente, la última camiseta que vestirá. El plazo no está claro. Como en la mitad de la cancha, el Rey prefiere manejar los tiempos. Está disfrutando el momento e, íntimamente, siente que puede estirarlo. De hecho, se preocupa de cuidarlo para extenderlo lo más posible. De ese esfuerzo hablará más adelante. “Este partido fue bastante especial. No quise hablar antes, por lo mismo. Quería concentrarme en jugar. No nos olvidemos de que Vial se armó para jugar en Segunda. Entonces, no era fácil competir con un equipo como la U. Queríamos estar a la altura y fuimos capaces de conseguirlo. Estoy muy contento. Por todo el club”, dice el volante.

¿Lo tomó como un desafío personal, también?

Uno quiere probarse de alguna forma, ver si es capaz de competir a ese nivel todavía. En lo grupal, quería que el equipo compitiera. Después del primer partido, creímos posible pasar. Para mí, ganarle a la U es especial, porque todos me identifican con Colo Colo. En la calle me paran los hinchas de Colo Colo y siempre me piden ganarle a la U. Y estas semanas, obviamente, también lo hacían los hinchas de Fernández Vial. Ambos son clubes a los que quiero mucho, por lo que significan para mi carrera y para mi vida. Se dio y lo he disfrutado mucho.

Vigente a los 42 años, ¿alguna vez lo imaginó?

La verdad, creía que podía, pero no sé si con tanta edad. El proceso que he ido formando me lleva a estar vigente. Trabajar con nutrióloga, personal trainer y entrenar todos los días me ha ayudado mucho. Como también nunca haber tomado alcohol, nunca haber fumado, dormir la siesta, todos esos detalles. El descanso invisible, que le llaman. Empecé observando. Veía que los jugadores grandes siempre descansaban. En 2000, cuando llegué a Colo Colo, Adomaitis me dijo que siempre lo hacía después del entrenamiento y me quedó marcado. Yo siempre he dormido siesta. Siempre lo he hecho. Hoy toma una relevancia súper importante. Antes lo hacía sin la noción de la utilidad que tendría.

¿Qué otros cuidados mantiene?

Dejé todos los carbohidratos. No como papas, no como arroz, como poco pan. Me controlo diariamente con una doctora, Ximena. Antes de los partidos como una carga de fideos integrales. Recibo un menú diario. Ahora me agregó otra carga de carbohidratos para después del partido. No tomo bebidas y si me tomo alguna es ‘zero’. Consumo harta agua. Evito el pan o lo cambio por integral. Estoy pesando 78,3 kilos, me muevo en ese rango. Me hice las mediciones de grasa en Meds, también a los huesos, masa muscular, todo. Hay que considerar mi edad. La doctora me dice que me despreocupe del peso y que me enfoque en la masa muscular. Me hace tomar proteínas. Hago todos los días pesas, cuádriceps, isquiotibiales. Pedro Oñate, kinesiólogo de la Seledcción, con quien trabajé en Colo Colo, me hace la pauta.

Considerando que Fernández Vial jugará en Primera B, ¿para cuanto rato más hay Arturo Sanhueza?

La verdad, hoy tengo la suerte de estar acá. Y como el club está creciendo tanto, quiero cumplir el récord. Hay un jugador, Monzón creo que es, que entró a la cancha con 43 años y 100 días. Mi hijos me presionan para seguir jugando, para que bata esa marca. Hoy veo esa meta como factible. Pero es porque estamos bien, motivados, el club funciona de buena forma y siento respeto de mi entrenador, de los hinchas, de la gente que está en el club, que me hizo la cara de su proyecto. Hoy a las 9 estaba corriendo, me metí al hielo. Estoy motivado a tope.

¿Proyecta seguir en el fútbol después de terminar de jugar?

Soy entrenador. Estudié para serlo y mientras más juego más siento que me tengo que dar la oportunidad de serlo. Ya me doy cuenta de lo que va a ir pasando en el juego, por ejemplo. Eso me tiene con la expectativa de dirigir. Acá me dan la posibilidad de elegir donde empezar. No me quiero apurar. Lo ideal es hacer una carrera sólida. Lo mejor sería partir como segundo ayudante y tener una categoría de proyección. Ser un nexo con el primer equipo y transmitir lo que se está haciendo en el primer equipo a los más chicos. Hoy en la Copa Chile tienen que jugar tres niños que en una condición normal no lo harían. Es importante tener ese nexo para que cuando el técnico del primer equipo los vea no haya tanta diferencia.

Esta Copa Chile quedará marcada para Fernández Vial, que eliminó a dos equipos de Primera.

Va a quedar marcada. No es por por mirar en menos a Cobresal, pero, sobre todo, por haber eliminado a la U. Fernández Vial viene luchando por estar en Primera B. Llevamos tres meses y medio preparándonos para competir. Eso nos permite estar ahora en la palestra. Estamos ayudando en la parte deportiva y el club está ordenado. Se ha posicionado aún más por el triunfo. Hay un proyecto que permite que el club esté creciendo a pasos agigantados. Pusieron la primera piedra del nuevo complejo. En la pandemia nunca tuvimos problemas. Es una cadena.

“Es una sensación única”, declaró después de la clasificación, ¿qué la hace tan especial?

Lógico. En Fernández Vial debuté como profesional, a los 16. Me fui a los 19. Y volví 20 años después y me encontré con el mismo utilero. Su esposa me daba pan y leche, recuerdo. Hay gente que ha luchado mucho por el club. Cuando hoy me ponen la jineta o me abrazan, se siente un cariño especial por lo que todos hemos vivido. Por lo que es Fernández Vial. En algún momento estuvimos divididos, hubo hasta dos equipos con el mismo nombre. Hoy, todo marcha bien.

Arturo Sanhueza, en la cancha de El Teniente, en el partido de ida entre la U y Fernández Vial (Foto: Agenciauno)

Sufrimiento albo

Fue seis veces campeón con Colo Colo, ¿cómo vivió el duro momento de ese club el año pasado, en que casi se fue a Primera B?

Es difícil opinar. Cuando se viven estas crisis institucionales, porque eso es, nadie queda ajeno. Uno veía los partidos, que costaba mucho, que alguien se lesionaba, siempre había algún inconveniente. Se tomaron malas decisiones como pasar a los jugadores al seguro de cesantía. Desde afuera, todos opinaban. Todo eso aumentaba la presión. Estaba todo un país pendiente. Nadie se lo imaginaba. Nosotros vivimos la otra parte, la de los éxitos. Me imagino lo difícil que era afrontar el día a día. Cada vez que perdían, salía una declaración de alguien, una mala decisión de un dirigente.

¿Le faltan líderes como usted, Meléndez, Mena o Riffo, por citar a algunos de sus compañeros?

No creo, porque estaba Esteban, el último gran líder del club. Cualquiera que estuviera ahí tenía que respetarlo. Si alguien no lo hacía, ese jugador no tenía que estar. Marcó una época. Decir lo que faltaba es muy difícil.

¿Se corrigió?

Yo creo que se descomprimió al no descender. Ahora se prepararon, entrenaron bien y se mantuvo el cuerpo técnico. Eso ha generado una estabilidad. El tema laboral también es clave. Arreglar eso, más un buen tiempo de entrenamiento ha sido beneficioso. Ayer lo vi jugar y Colo Colo está cada vez mejor. Hay mucha energía. Presionan en conjunto. Eso me llama la atención. Uno observa esos detalles. En cuantos metros estaba el equipo. Ahora están siendo un equipo corto. Eso permite presionar. Hay un mediocampo ágil, de buen pie. Le falta, pero van en camino a ser un buen equipo. Y en un tiempo ser un equipo ser un equipo fuerte a nivel nacional y, ojalá, internacional.

¿Se puede comparar con el origen del Colo Colo que usted integró?

Se parece un poco a nuestro proceso. La diferencia es que nosotros tuvimos jugadores jóvenes relevantes como Bravo, Vidal, Alexis, Matías. Nosotros juntamos jugadores de jerarquía con esos tremendos proyectos. Y eso se complementó con un gran cuerpo técnico, con gente valiosísima como Claudio Borghi o el profe Hernán Torres

¿Volverá algún día a Colo Colo?

Mi sueño es llegar a ser entrenador de Colo Colo. Lo llevo en el corazón. Quiero prepararme de la mejor manera. La presión no me va a afectar. ¿Puedo dejar una reflexión final?

Por supuesto.

Me gustaría haber vivido la clasificación de Fernández Vial frente a la U con gente en los estadios. Y me gustaría llamar a vacunar para que pronto podamos volver a los estadios. Todos los necesitamos. A vacunarse. Y darles el apoyo a las chicas que van a los Juegos Olímpicos.