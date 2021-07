Faustino Asprilla, ex astro colombiano: “Chile juega igual de bien sin Reinaldo Rueda en la banca”

Faustino Asprilla no olvida a Chile. Tanto por su paso por la U como por su actual papel de comentarista en Colombia. Desde el país caribeño, el ex delantero analiza con El Deportivo el presente de su selección, además de la despedida de la Roja de la Copa América. Y de paso, aborda el regreso de Reinaldo Rueda al cuadro cafetalero y reconoce que “no sé si la federación chilena le habrá hecho un favor a Colombia por dejar libre a Rueda”.

¿Cómo ha visto a su equipo nacional en esta Copa América?

Colombia pasó a la semifinal de la Copa América, pero a mí no me termina de convencer. Lo importante es que avanzó, más por efectividad que por fútbol.

¿Puede avanzar a la final?

Si sigue jugando así es muy complicado que le gane a Argentina, que tengo entendido lleva 18 ó 19 partido invictos. Colombia tiene que mejorar mucho.

¿Qué le parece el regreso de Reinaldo Rueda?

La selección Colombia de Rueda es mucho más compacta, se ve la mano del entrenador, no improvisa nada. Con Carlos Queiroz, el anterior técnico, se improvisaba mucho en la disposición de los jugadores.

¿Ve mucha diferencia con el técnico anterior?

No lo sé, lo único que sé es que con Queiroz el equipo no jugaba tan bien como lo hace ahora con Reinaldo Rueda. Sin embargo, la gran deuda sigue siendo la falta goles, los delanteros aún no anotaron, sólo uno de penal. Defensivamente, Colombia es muy buena, pero atacando le falta, al margen de que tiene grandes jugadores como Zapata, Borré o Muriel. Les falta acoplarse y rendir mejor. Muchas veces llegan con mucha ansiedad.

¿Y qué le pareció Chile?

A Chile lo vi contra Colombia y contra Argentina. Ante Brasil en la Copa América, lo mismo frente a Uruguay. Lo que aprecié es que es un buen camino, cuesta entrarle.

Rueda está otra vez en semifinales ¿Chile les hizo un favor con dejarlo libre?

No sé si la federación chilena le habrá hecho un favor a Colombia por dejar libre a Rueda, lo que sí sé es que Chile igual juega bien sin Rueda. Lo que ha mostrado el nuevo técnico (Martín Lasarte), hasta ahora, es muy bueno. Hay que entender que está recién empezando en el cargo, hace poco que conoce los jugadores y hay que darle tiempo.

Una de las críticas que se la hace a la Roja es la falta de gol…

Pero ha sido un problema para casi todas las selecciones en esta Copa América. Colombia también lleva sólo tres goles en el torneo, Uruguay suma cuatro. Entonces no es sólo un problema exclusivo de Chile. La mayoría de los equipos tienen ese déficit.

¿Colombia estará en el próximo mundial?

Colombia va a estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, te lo aseguro. Tenemos grandes jugadores y seguramente en las eliminatorias ya se notará una mejoría. El equipo comenzó un poco lento en los primeros partidos, pero ahora ya se quedó de quinto, cuando ya estábamos en el fondo.

¿Y Chile, clasifica?

El calendario no ayuda mucho a la selección chilena. Tengo entendido que en la última fecha visita a Brasil y después juega con Uruguay. Chile tendrá que asegurar la clasificación antes de esos partidos y así se le complica mucho. Chile dejó unos puntos contra Venezuela y no puedes perdonar esos puntos, porque dónde los vas a recuperar… Es muy difícil. Tienes que ir Colombia o Paraguay, muy complicado. Lo mismo el empate ante Bolivia en Santiago. Será muy difícil que se recuperen esas unidades… ¡Chile no podía dejar pasar esos puntos! Lo tiene muy duro para clasificar al mundial. Pero son cinco los que tienen opciones, veremos qué pasa.

¿Qué opina del momento de Arturo Vidal?

A Arturo Vidal yo lo tendría siempre en mi equipo. Es un crack, es un jugador que nunca da algo por perdido, es un luchador. Es el motor de Chile junto con Alexis Sánchez.

Pero no terminó bien la temporada en Italia con el Inter…

Hay temporadas que uno se el complican más que otras. Pero Vidal es uno de esos jugadores de una calidad que tienen muy poquitas selecciones. Hay pocos equipos se pueden dar el lujo de tener a este tipo de futbolistas. A mí, Vidal en la Copa América me encantó, porque nunca regala nada, es un luchador.

Acá en Chile se ha criticado el hecho de que rompiera los protocolos del Covid-19…

Son cosas que pasan y ya está. A Vidal lo tienes que evaluar cuando se pone la camiseta de Chile y entra a la cancha. La vida privada de Vidal da lo mismo, lo que tienes que ver es lo que hace en el campo de juego.

¿Y Alexis Sánchez, puede dar más pese a sus 32 años?

Puede dar mucho más, da lo mismo la edad. Puede jugar cuatro años, tranquilamente. Puede hacerlo a un gran de nivel… ¡No es un crack, es un crackazo!

¿Qué recuerda de su paso por la U?

Yo amo a la Universidad de Chile. Para mí fue uno de los pasos importantes en mi carrera, recuerdo mucho a mis compañeros. Es un país que me trató muy bien.