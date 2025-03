“Asesina, ven a dar la cara”: el tenso ambiente que marcó la primera jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona

La mañana de este martes comenzó el juicio que investiga las causas sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona. A las afueras del tribunal, la expareja del campeón del mundo con Argentina en 1986 increpó a la otrora psiquiatra del futbolista, quien es una de las imputadas en el caso.

Concretamente son siete las personas que son inculpadas en este caso tan bullado en el país transandino, puesto que la figura de la leyenda del Napoli es trascendental al otro lado de la cordillera. En este contexto, muchos fanáticos se han agolpado a las afueras de la corte para mostrar su apoyo a la causa y enseñarles su malestar a los acusados de homicidio simple por dolo eventual.

“Asesina, ven a dar la cara”, exclamó Verónica Ojeda en contra de Agustina Cosachov, la psiquiatra de Maradona y una de las imputadas en el juicio. Asimismo, quien fuera el abogado del formado en Argentinos Juniors fue recriminado por los fanáticos del 10. “El que no quiere a Maradona no quiere a su mamá (...) Matías Morla la p... que te parió”, señalaban los presentes a las afueras del tribunal.

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, por lo que este año se conmemorarán los cinco años desde que partió.

La opinión del defensor de la familia Maradona

En conversación con DSports Radio, Fernando Burlando detalló los argumentos con los que se sostiene la investigación sobre el posible dolo de los acusados en la muerte del exfutbolista. “Todos incumplieron los deberes que tenían como profesionales. Le dieron un trato inhumano. Diego se salvaba con un teléfono, un llamado de un médico o quien sea. Se lo llevaba a cualquier guardia y podían salvarle la vida”, apuntó.

De igual manera, agregó que las condiciones en las que Maradona vivió sus últimos días no eran las adecuadas, que los encargados de cuidarlo le mintieron a la familia. “Les dijeron que era mejor internarlo en su casa. Ni siquiera lo iban a ver. Estaba rodeado de desconocidos. Lo que más quería era tener a su familia, pero no lo dejaban verla (...) La casa tenía las ventanas tapadas, lo mismo la puerta. Si tengo un paciente y me pide que no lo atienda, me voy. No certifico que lo atendí y que está bien", mencionó.

El juicio por la muerte del icónico seleccionado argentino se extenderá durante un largo tiempo. Los tribunales serán los encargados de recopilar la mayor cantidad de información y de testimonios para resolver si existió o no responsabilidad del equipo médico que resguardaba la salud del otrora jugador de Boca Juniors. De momento, la única certeza que existe es que a fines de 2025 se cumplen cinco años de que el 10 falleció.