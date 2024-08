Aterrizaje de heroína: así fue la llegada a Chile de Francisca Crovetto tras su histórica actuación en los Juegos Olímpicos

Francisca Crovetto llegó a Santiago este domingo. La ganadora de la presea de oro en tiro skeet aterrizó en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y una multitud la estaba esperando. La deportista nacional arriba al país en condición de heroína. “Recibimos con emoción y orgullo a la medallista olímpica de París 2024. Entre selfies de pasajeros, con palabras de felicitaciones, un reconocimiento del aeropuerto y un emotivo recibimiento por parte de su padre, Francisca aterrizó en Chile para continuar su historia como la primera medallista olímpica mujer en traer un oro de nuestro país”, escribieron en las redes del terminal aéreo de Pudahuel.

En las fotografías, se puede ver a la atleta acompañada de su papá y también firmar autógrafos a la gran cantidad de fanáticos que la esperaban. Los homenajes continuarán en la semana. Este tunes, el Presidente Boric recibirá a la tiradora y a Yasmani Acosta, ganador de plata en la lucha grecorromana. La reunión se realizará en el Palacio de La Moneda y también contará con la presencia del ministro del Deporte, Jaime Pizarro y la subsecretaria de la cartera, Antonia Illanes Tras el encuentro, el mandatario encabezará un hito abierto a la ciudadanía en la Plaza de la Constitución junto a los dos deportistas.

Palabra de campeona

“Confío en que ser mamá me hará entender la vida con otro panorama y que será un plus para la competencia”, dijo a El Deportivo, en la entrevista que concedió la primera campeona olímpica en la historia de Chile desde París, antes de emprender su viaje de retorno. En el Centro de Tiro de Chatearoux, Crovetto definió el oro del tiro skeet en una definición muy tensa contra la británica Amber Rutter, quien celebró la medalla de plata junto a su hijo Tommy, de tres meses: “Amber me decía antes de la premiación que tuviera hijos, que es lo mejor; ella es una inspiración para las deportistas que queremos ser madres”.

“Creo que Santiago 2023 nos ayudó a soñar en grande. Que los chilenos se conectaron con esa chispita de la victoria. Independiente de si era oro, plata o estabas en una final. Vi un Estadio Nacional de atletismo lleno y alentando a deportistas que quizás no iban de los primeros. Ese honor y esa garra de la hinchada que no tiene que ver con el exitismo del momento, creo que ayudó. Estoy súper contenta de que este gran logro le ayude a Chile a saber que se puede. Que desde el último rincón del mundo uno puede construir campeones olímpicos”, analizó la vencedora en la cita de los anillos.

Sobre lo que su hito significa para el deporte femenino, la deportista apunta qué: “Es espectacular. Yo siento que el deporte femenino ha ido ayudando a emparejar la cancha y a demostrarle a las mujeres chilenas que uno puede soñar con ser levantadora de pesas, hacer karate, jugar balonmano, fútbol. Después de lo que hizo Marlene Ahrens, tantos años después una mujer chilena se volvió a subir a un podio olímpico y esta vez ganando un oro, quiere decir que las mujeres y que los seres humanos en general pueden. Que nada es imposible”.