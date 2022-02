Audax no se achica ante Estudiantes y obtiene su recompensa

La participación chilena en la Copa Libertadores 2022 comenzó con un inusitado éxito. No solo Everton ganó en la ida de la fase 2, sino que también Audax Italiano. Era más difícil el desafío de los tanos, porque el rival era el mañoso Estudiantes de La Plata. Compitiendo de igual a igual, y por varios pasajes siendo superior, los nacionales se impusieron por 1-0.

Se trataba del retorno de los itálicos al máximo certamen continental después de 14 largos años. Al frente, un siempre complicado rival, copero por excelencia, que llegó a El Teniente como líder e invicto de la Copa de la Liga argentina: tres jugados, tres ganados.

Con Lautaro Palacios como referencia de área, más Germán Estigarribia y Michael Fuentes abiertos, Audax tuvo un inicio alentador. A los seis minutos, abrió la cuenta con un remate de Jorge Henríquez, tras un córner corto, que se le cuela al experimentado Mariano Andújar. Parecía que Palacios había desviado el balón, sin embargo la Conmebol le dio el tanto al 10 audino. Los verdes cuidaron la posesión de balón y trabajaron bien en las bandas. Mientras, Palacios inquietaba a los centrales rivales. El Estudiantes del ‘Ruso’ Zielinski es de ataques directos más que de elaboración. Por lo mismo, sus ocasiones más cercanas, durante los 90′ y fracción, llegaron vía centros.

La polémica de la noche sucedió cuando terminaba la primera parte. En una salida desde su área, Fabián Torres toca dos veces la pelota. El delantero Leandro Díaz se aviva y juega rápido. La secuencia termina en gol, que anularía el discreto árbitro uruguayo Cristian Ferreyra. En rigor, el juez, que se complicó ante esta situación y la presión de ambos equipos, falló. Era el 1-1.

Pese a la desventaja, Estudiantes no cambió demasiado su planteo en el complemento. Tuvo más la pelota que Audax, que le cedía terreno, aunque el libreto predispuesto apretaba las mismas teclas. No tenían claridad, lo que era un plus para Audax, que tenía un margen ya que no lograba cerrar bien los contragolpes. En los 67′, Gustavo Del Prete se perdió el empate solo frente a Joaquín Muñoz. Luego, en los 74′, Fabián Torres tuvo el 2-0, pero desvió su cabezazo.

A 12′ del final, se instaló la incertidumbre para los floridanos, con dos expulsiones seguidas. Primero fue la de Nicolás Fernández, por doble amonestación (la segunda amarilla, muy dudosa). Luego, la roja directa al zaguero Torres. A Audax no le quedó otra opción que aguantar. Aferrados al 1-0, lograron sortear pulcramente los minutos finales. A todo esto, los argentinos acabaron con 10 hombres.

La revancha se jugará el próximo miércoles, en La Plata. El ganador va en la fase 3 contra Everton o los venezolanos de Monagas (los ruleteros tienen una ventaja de 3-0).