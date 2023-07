Ayudante técnico de Pellegrino lamenta la caída de la U: “Ha sido un partido feo”

Universidad de Chile no pudo ante Palestino. Sin Mauricio Pellegrino en el banco, ausente por suspensión, los laicos sucumbieron en Santa Laura. “Ha sido un encuentro difícil, muy disputado y equilibrado. Fue un partido feo de ver, el estado de la cancha no permitía un juego fluido y aparte no tuvimos claridad ofensiva. Se rompió en los últimos minutos”, analiza Xavier Tamarit, ayudante técnico del argentino.

Para el español, el cuadro árabe no mereció llevarse el triunfo, pero reconoce que sus dirigidos tampoco hicieron un duelo correcto. “Ellos sin generar nada claro lograr llevarse el triunfo. Así ha sido. Fue un duelo con muchos choques, muchas segundas pelotas. Cuando hubo calma, hilvanamos acciones, pero poco más. Ofensivamente estuvimos espesos”, sostiene.

Los azules se alejan de la punta del torneo. Sobre la conformación de la plantilla, el miembro del cuerpo técnico dice que: “El club ha decidido mantener el plantel y todos remamos para el mismo lado. Hay bajas importantes, pero debemos arreglarnos con lo que hay. No es lo ideal tener jugadores fuera de posición, pero Palestino también lo sufrió. Y a varios equipos les pasa. A veces, una deficiencia puede ser una virtud, pero en el caso de Andía, no está habituado a jugar por la izquierda. Aun así, creo que cumplió bien su función”.

Jonathan Benítez anotó el gol del triunfo de Palestino, sobre el final. FOTO: AGENCIAUNO

Además, reconoce que a la U ha decaído en su rendimiento. “Somos un equipo que se siente cómodo y fuerte contraatacando, pero debemos crecer en otros aspectos. Lucas Assadi es importante cuando entra en contacto con la pelota, a él la cancha no le ayudó en nada. Eso fue determinante”, asevera.

“Hay preocupación”

Juan Pablo Gómez, lateral derecho, reconoce que el camarín está dolido. “Hace dos semanas no estábamos preocupados, pero las derrotas traen eso. Debemos trabajar mucho para mejorar. Por ganas no nos quedamos, el partido no estaba perderlo, pero caímos al final. Hay muchas razones por las cuales nos cuesta generar ocasiones. Tenemos que mejorar en el armado de juego y en la tenencia”, declara.

“La cancha le afectó a los dos, no es una excusa. El partido fue trabado y pasó por la jugada del final, nada más. Estamos lejos de lo que queremos, pero la caída no merma nuestra confianza. Debemos trabajar para estar arriba. Este grupo no se conforma con menos que estar en los primeros lugares”, agrega.