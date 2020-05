Bale critica a la hinchada del Real Madrid: “Te pitan y te sientes peor; pierdes la confianza"

Gareth Bale se ha transformado en el blanco de los ataques de la hinchada del Real Madrid. Si recibe el balón, también empieza a escuchar pifias. La situación no es cómoda para el galés, quien ventila su disconformidad por el trato que recibe de parte de quienes, al menos teóricamente, tendrían que apoyarlo.

“Deberían tratar de ayudarte mejor y así que ellos estén más felices, pero es lo contrario...”, dice en el podcast de The Erik Anders Lang Show . "Te pitan y te sientes peor, pierdes la confianza y juegas peor y la afición se enfada aún más”, relata.

Bale cuestiona el comportamiento. "He tenido a 80.000 personas pitándome por no jugar bien”, se queja. "No está bien”, añade. “Por ejemplo, fallo una clara ocasión de gol y llegan los pitos a la siguiente la portería se hace pequeña. La primera vez me dije ¿qué es esto?”, relata respecto de una situación que roza el dramatismo.