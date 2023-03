Bárbara Riveros es cuarta en el Challenge de Puerto Varas

Bárbara Riveros participó del Challenge de Puerto Varas. La atleta nacional, que había demostrado su entusiasmo por correr nuevamente en el país, no pudo hacer podio, pero culminó en un destacado cuarto puesto, por detrás de Lucy Byram, Haley Chura y Laura Siddall. La chilena completó el desafío en un tiempo de 4:35:47.

La Chicka no logró refrendar lo hecho en Pucón en enero, pero se mostró conforme con su rendimiento. “Estoy súper contenta, la verdad no pudimos prepararnos mucho, pero luché hasta el final. Le dimos una alegría a toda la gente que vino a ver la carrera. Es difícil sacar este resultado estando entrenando hace pocas semanas”, dijo.

En esa línea, le agradeció a la gente que llegó hasta las inmediaciones del lugar donde se realizó el evento. “Es increíble lo que la gente genera. Quizás se desaniman al ver que no voy liderando, pero antes de la carrera ya había dicho que venía a apoyar. Busco entregarles amor. Es un buen inicio en una temporada que es larga”, sostiene.

En la región de la Araucania, la triatleta había ganado con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 48 segundos. Pero no quiso hacer comparaciones. “No quiero hablar de tiempo. Esta es una carrera diferente. Hizo frío y por momentos la sufrí bastante”, declaró.

“Sentí las pocas semanas de preparación. No hice ningún trabajo especifico. Tuve un mes de para. Aunque sea buena, nadie es una superheroína. El entrenamiento ha sido básico. Uno no se puede reconstruir en cuatro semanas”, agrega.

Riveros ve como algo positivo el haber corrido dos carreras en el país en tan poco tiempo. “Es espectacular. Pese a que aquí el clima es diferente. Me conozco bien y sé que me cuesta así, pero pude mantener la calma y luchar hasta el final. A Pucón sin duda iré el próximo año. Debo seguir trabajando”, aseveró.

Además, Bárbara Riveros aprovechó la instancia para descartar su presencia en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “En esa fecha estaré compitiendo en Hawai, en el Mundial de Ironman”, confirma. La competencia en la isla será entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre de 2023.

Las tres primeras del Challenge de Puerto Varas. Foto: Prensa Challenge Puerto Vatas

Por su parte, Lucy Byram, la ganadora, dijo que: “Es increíble conseguir esta victoria, pero fue una carrera realmente difícil. Estaba persiguiendo a Haley todo el camino en la primera mitad de la bicicleta y ella hizo que fuera una carrera muy compleja. Traté de separarla en el camino de regreso para tratar de obtener un poco de espacio, lo que logré hacer. Luego mantuve la diferencia”.

Ulloa, quinto

En la categoría varones, el británico Tom Bishop fue el triunfador. “Fue bastante difícil y esas colinas realmente te atraparon, así que no sabía lo que me quedaba para correr. Pero entré en ritmo, me alimenté y traté de mantener la cadencia, especialmente subiendo las colinas. Es genial conseguir la victoria”, sostiene.

El chileno Martín Ulloa, que había sido segundo en Pucón, culminó quinto en Puerto Varas. En conversación con CNN, el atleta nacional aseguró que: “Terminé un poco adolorido. La carrera fue increíble. Uno de los mejores eventos del país. A mi me costó mucho la corrida, no venía tan rápido. Luego del Ironman me había dado vacaciones. Hoy estoy feliz de haber participado”, dijo.